В Китае зафиксировали появление видеокарт NVIDIA RTX 5090, которые нельзя официально поставлять в эту страну.

Экспортные ограничения США на поставки высокопроизводительных GPU в Китай явно не действуют. Несмотря на запрет, в стране обнаружили крупные партии видеокарт NVIDIA RTX 5090.

Как сообщает Wccftech, информацию о появлении RTX 5090 в Китае обсуждают пользователи Reddit в разделе PCMR. На опубликованном видео видны коробки видеокарт производства MSI и Gigabyte. При этом на упаковке отсутствует маркировка «v2», которая разрешает экспорт адаптированных версий в Китай.

Пользователи отмечают, что сами видеокарты не запрещены к использованию внутри Поднебесной, однако американские компании не имеют права поставлять их напрямую. Это означает, что карты попали на рынок через третьи страны. В обсуждениях чаще всего упоминают Малайзию, Сингапур и другие государства Юго-Восточной Азии как возможные транзитные точки.

Отдельно упоминают и другой путь доступа к вычислительным ресурсам — аренду мощностей за пределами Китая. Такой подход китайские ИИ-компании используют уже не первый год, обходя прямые поставки оборудования.

Хотя RTX 5090 относятся к игровым видеокартам, их активно применяют и в задачах искусственного интеллекта. Большой объем видеопамяти делает их удобными для таких нагрузок. По данным Wccftech, в Китае потребительские GPU нередко модифицируют под ИИ-задачи, увеличивая объем памяти и меняя систему охлаждения.

На фоне ИИ-ажиотажа доступ к мощным видеокартам усложняется не только в Китае, но и на глобальном рынке.