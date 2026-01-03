Global_Chronicles
MSI представила два 32-дюймовых 4K QD-OLED монитора с 5-слойной тандемной технологией
Ресурс GizmoChina сообщил, что компания MSI представила два новых 32-дюймовых игровых монитора с разрешением 4K и матрицей QD-OLED

В гонке за идеальной картинкой производители идут не только на увеличение герц, но и на сложные инженерные решения. Новые мониторы MSI — MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24 построены на пятислойной тандемной OLED-архитектуре. Проще говоря, это не один светящийся слой, а несколько, сложенных вместе. Такой подход увеличивает яркость и, что важно, распределяет нагрузку на пиксели, потенциально снижая риск выгорания.

Ключевая особенность — фирменное покрытие DarkArmor Film. Оно устраняет фиолетовые и красные оттенки, которые иногда появляются на QD-OLED экранах под боковым светом, и повышает стойкость поверхности к царапинам.

Основное различие между моделями — в дополнительной функции. Флагман MPG 322UR получил датчик AI Care Sensor на базе нейропроцессора. Он отслеживает, сидит ли кто-то перед монитором. Если нет — система автоматически снижает яркость или включает защиту от статичного изображения, чтобы продлить жизнь панели. Вторая модель, MAG 321UP, этого датчика лишена.

Технология QD-OLED сама по себе обещает широкий цветовой охват и высокую точность цветопередачи. Для 32 дюймов разрешение 4K даёт плотность около 140 PPI, что считается хорошим балансом между детализацией и размером. MSI пока не объявила цены, точные даты выхода и полные характеристики вроде частоты обновления.

#msi #мониторы #ces 2025 #игровые мониторы #qd-oled #gizmochina
Источник: gizmochina.com
