Пользователь Reddit сообщил, что по гарантии ему прислали два монитора Iiyama на 240 Гц вместо одного сломанного на 144 Гц

Истории о неожиданных бонусах при ремонте по гарантии часто кажутся выдумкой. Но иногда они оказываются правдой. Ресурс WCCFTech обратил внимание на историю, опубликованную на Reddit. Пользователь Reddit с ником u/Elderblueberry обратился в сервисный центр с монитором Iiyama G-Master GB2441HSU. Устройство на 144 Гц вышло из строя, и мужчина оформил гарантийный возврат (RMA). Служба поддержки сообщила, что точно такой же модели для замены на складе нет.

Вместо нее компания предложила выслать более новую версию — G-Master GB2471HSU-B1. Эта модель имела те же параметры — 24 дюйма и разрешение 1080p, но обладала более высокой частотой обновления в 240 Гц. Даже такая замена уже казалась удачей.

Однако посылка превзошла ожидания. Вместо одного монитора в коробке оказалось два одинаковых устройства. Пользователь выложил в сеть фото двух коробок мониторов. Теперь ему предстоит решить, что делать со вторым монитором. В своём посте он написал, что, вероятно, должен будет вернуть лишний экземпляр. Другие пользователи Reddit советуют ему оставить оба, аргументируя это тем, что ошибка отправителя — это по сути подарок. Известны случаи, когда компании разрешали клиентам оставлять себе лишние товары, отправленные по ошибке.