Global_Chronicles
WCCFTech: Пользователь Reddit получил два монитора с частотой 240 Гц взамен сломанного 144 Гц
Пользователь Reddit сообщил, что по гарантии ему прислали два монитора Iiyama на 240 Гц вместо одного сломанного на 144 Гц

Истории о неожиданных бонусах при ремонте по гарантии часто кажутся выдумкой. Но иногда они оказываются правдой. Ресурс WCCFTech обратил внимание на историю, опубликованную на Reddit. Пользователь Reddit с ником u/Elderblueberry обратился в сервисный центр с монитором Iiyama G-Master GB2441HSU. Устройство на 144 Гц вышло из строя, и мужчина оформил гарантийный возврат (RMA). Служба поддержки сообщила, что точно такой же модели для замены на складе нет.

Вместо нее компания предложила выслать более новую версию — G-Master GB2471HSU-B1. Эта модель имела те же параметры — 24 дюйма и разрешение 1080p, но обладала более высокой частотой обновления в 240 Гц. Даже такая замена уже казалась удачей.

Однако посылка превзошла ожидания. Вместо одного монитора в коробке оказалось два одинаковых устройства. Пользователь выложил в сеть фото двух коробок мониторов. Теперь ему предстоит решить, что делать со вторым монитором. В своём посте он написал, что, вероятно, должен будет вернуть лишний экземпляр. Другие пользователи Reddit советуют ему оставить оба, аргументируя это тем, что ошибка отправителя — это по сути подарок. Известны случаи, когда компании разрешали клиентам оставлять себе лишние товары, отправленные по ошибке.

#мониторы #reddit #гарантия #iiyama #wccftech #rma
Источник: wccftech.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
27
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
5
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
+
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
1
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Компания SanDisk представила версию карты Extreme Pro UHS-II объемом 2 терабайта за $2000
+
Актриса Милла Йовович представила ИИ-инструмент MemPalace с открытым кодом
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
166
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
13
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

Паша Паштетов
04:25
Лучше смотаюсь из страны или помру под мостом, чем перейду на какие то АНАЛоги
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Всеволод Шевченко
02:54
Человек не заслуживает свободы, если каждый день не готов отстаивать это святое право как данность.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Shadowie
01:49
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность. Что за бред, какой инвалид это выкатил вообще. Никто в здравом уме не побежит в обоссаный вк из стима. Лучше б чт...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Viverna
01:29
В Кримзон Дезерт (разрабы включили поддержку) можно играть... и на трассировки лучей и пути там можно забить (графодрочеры пусть отдыхают) 😂
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
Dentarg
00:19
Глава Dell: Спрос на память для ИИ вырастет в 625 раз к 2028 году
Всеволод Шевченко
23:57
Я пишу стихи, и для меня Suno - находка! С его помощью я могу превратить свои стихи в песню. И мне это нравится. Это совершенно бесплатно, есть лимиты на сутки, конечно. Но есть простор для творчества...
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
Китя.
23:57
Бот Амудэ мой раб. давай батрачь
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Всеволод Шевченко
23:43
Почему этот п..ас Китя еще не забанен? Админы?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
ark-bak
23:42
Испанский стыд - какой трэш в комментах!
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Всеволод Шевченко
23:36
Ты забыл сказать кое-что. - Литрес - он же Эксмо - крупнейший монополист, который скупил почти все сети книжных магазинов и дофига издательств. У владельца этого шалмана волосатая рука в Кремле, и его...
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
