Издание The War Zone сообщает о переоборудовании китайского среднего грузового судна в носитель беспилотных летательных аппаратов.

Способность быстро превращать гражданские суда в военные платформы дает стратегическое преимущество. Новые спутниковые снимки указывают, что Китай активно экспериментирует как раз с этим направлением.

Ресурс The War Zone (TWZ) проанализировал свежие изображения с верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. На них видно уже известное среднее грузовое судно, которое ранее превратили в импровизированный боевой корабль с шестью десятками ракетных пусковых установок. Теперь его конфигурацию снова изменили.

Судно лишилось большей части ракетных контейнеров — их осталось только 24. Освободившееся место заняла модульная катапультная система. Ее собрали из нескольких грузовиков, выстроенных в линию на палубе, создав своего рода «поезд». По мнению аналитиков TWZ, это электромагнитная катапульта (EMALS), способная запускать крупные боевые беспилотники с неподвижным крылом.

Рядом с судном на пирсе ранее замечали макеты или сами дроны, напоминающие перспективные аппараты для совместных операций с пилотируемой авиацией. При этом ключевые вопросы остаются без ответа.

Сможет ли эта сборная катапульта из грузовиков устойчиво работать в условиях качки? Хватит ли ей мощности для разгона тяжелого дрона на короткой палубе? Как беспилотники будут возвращаться на корабль, если на нем нет посадочной полосы? Пока концепция выглядит как платформа только для запуска.

Эксперты TWZ считают, что проект может быть как испытанием реальных технологий, так и демонстрацией возможностей для иностранных наблюдателей. Рядом в сухом доке стоит новый десантный корабль типа 076 «Сычуань», который изначально проектировали со встроенной катапультой для дронов. Его существование лишь подчеркивает, что Китай последовательно развивает идею кораблей-носителей беспилотной авиации.