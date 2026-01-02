Global_Chronicles
Китай назвал спутники Starlink угрозой безопасности и перегрузки орбит
Китай выступил в Совете Безопасности ООН с жесткой критикой коммерческих спутниковых группировок, в первую очередь Starlink компании SpaceX. Пекин сослался на конкретные инциденты — опасные сближения с национальной космической станцией и недавнее разрушение спутника, создавшего сотни обломков.

Как пишет Interesting Engineering, Китай на неформальном заседании Совета Безопасности ООН вновь выразил обеспокоенность быстрым ростом коммерческих спутниковых группировок на низкой околоземной орбите. Заседание прошло по инициативе России и привлекло внимание после недавнего публичного обмена заявлениями между китайскими космическими чиновниками и руководством Starlink.

Представитель Пекина заявил, что расширение таких сетей опережает международные нормы регулирования и создает нагрузку на орбитальные и частотные ресурсы. Речь шла прежде всего о Starlink компании SpaceX, которая уже вывела на орбиту около 10 000 аппаратов и планирует увеличить группировку до более чем 42 000 спутников с расчетным сроком службы около пяти лет.

Китай напомнил о двух инцидентах 2021 года, когда спутники Starlink сблизились с китайской космической станцией настолько, что экипажу пришлось выполнять маневры уклонения. По словам дипломата, такие ситуации напрямую угрожают безопасности космонавтов.

Дополнительные вопросы вызвал недавний распад одного из спутников Starlink 17 декабря, после которого, по данным Пекина, образовалось более сотни обломков. Китай отметил, что рост космического мусора особенно опасен для стран с ограниченными возможностями слежения и маневрирования.

Отдельно Пекин указал на военное применение коммерческих спутников, которое, по его оценке, размывает границу между гражданской и оборонной деятельностью и усложняет вопросы ответственности в рамках Договора о космическом пространстве 1967 года. Китай подчеркнул, что ответственность за действия частных операторов в конечном счете несут государства.

#китай #космос #spacex #starlink #оон #спутники #космический мусор
Источник: interestingengineering.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
25
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
2
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Принадлежащая Microsoft платформа LinkedIn отрицает обвинения в сборе данных о ПО компьютеров
+
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+
Apple могла столкнуться с нехваткой чипов A18 Pro из-за спроса на MacBook Neo
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+
Приборная панель Lada Vesta Sport получила индикацию мощности, акселерометр и гоночные режимы
4

Популярные статьи

«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
2
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
116
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
11
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

Китя.
18:39
Ты болен хоть сравни 5080 с 5070 е маё.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:35
Нублан, это похоже на оригинальную игру, или это пиратский репачок? Тебе все одно на твоем дришпаке не поиграть)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:35
Лошок, у меня сейчас 5070 и сталкер прекрасно на ней на максималках пашет)
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Александр Тропин
18:29
Сегодня 9 апреля. Наткнулся на эту статью. Сперва заинтересовался. Но дойдя до удвоения памяти и "шунт-мода" RTX 2080Ti понял, что надо дату статьи посмотреть. И точно, 1 апреля. Молодец автор, рассме...
Побеждаем кризис оперативной памяти
Михаил Сидоров
18:17
Вот я и говорил уже и сейчас скажу, лучше качество, чем количество. Надо запрещать писать и публиковать книги, картины, музыку и вообще всё, что связано с творчеством всем подряд. Только достойным. Пр...
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
Vito Vago
18:12
выпить есть а есть есть нет
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
Vito Vago
18:09
молодци
Археологи нашли в России средневековое захоронение карельского воина и редкий христианский крест
Руслан Знамов
18:09
Макс=Скам. Нет доверия к нашим людям, цель которых сидеть на бюджетных потоках. И результаты у них будут соответствующими.
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Bernigan
17:59
9060 хреново для трейдинга, крашнуться в любой момент может и потребляет немало, для этих целей 4060 надо было брать
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Bernigan
17:56
Какая разница что там, кажется ты за хохлятину печёшься, 100 пудово сралкер 2 у тебя куплен, спонсируешь всушников
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
