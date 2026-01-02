Китай выступил в Совете Безопасности ООН с жесткой критикой коммерческих спутниковых группировок, в первую очередь Starlink компании SpaceX. Пекин сослался на конкретные инциденты — опасные сближения с национальной космической станцией и недавнее разрушение спутника, создавшего сотни обломков.

Как пишет Interesting Engineering, Китай на неформальном заседании Совета Безопасности ООН вновь выразил обеспокоенность быстрым ростом коммерческих спутниковых группировок на низкой околоземной орбите. Заседание прошло по инициативе России и привлекло внимание после недавнего публичного обмена заявлениями между китайскими космическими чиновниками и руководством Starlink.

Представитель Пекина заявил, что расширение таких сетей опережает международные нормы регулирования и создает нагрузку на орбитальные и частотные ресурсы. Речь шла прежде всего о Starlink компании SpaceX, которая уже вывела на орбиту около 10 000 аппаратов и планирует увеличить группировку до более чем 42 000 спутников с расчетным сроком службы около пяти лет.

Китай напомнил о двух инцидентах 2021 года, когда спутники Starlink сблизились с китайской космической станцией настолько, что экипажу пришлось выполнять маневры уклонения. По словам дипломата, такие ситуации напрямую угрожают безопасности космонавтов.

Дополнительные вопросы вызвал недавний распад одного из спутников Starlink 17 декабря, после которого, по данным Пекина, образовалось более сотни обломков. Китай отметил, что рост космического мусора особенно опасен для стран с ограниченными возможностями слежения и маневрирования.

Отдельно Пекин указал на военное применение коммерческих спутников, которое, по его оценке, размывает границу между гражданской и оборонной деятельностью и усложняет вопросы ответственности в рамках Договора о космическом пространстве 1967 года. Китай подчеркнул, что ответственность за действия частных операторов в конечном счете несут государства.