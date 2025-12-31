Космический телескоп НАСА «Чандра» (Chandra) зафиксировал необычное скопление галактик, получившее неофициальное название «Скопление Шампанского».

Иногда космические наблюдения меняют картину буквально на ровном месте. Очередные данные показали: галактическое скопление, которое долго считалось единым, оказалось гораздо сложнее.

Издание Phys.org сообщило о новом фото, полученном с помощью рентгеновского телескопа НАСА «Чандра» (Chandra). В центре внимания — галактическое скопление RM J130558.9+263048.4, которое астрономы прозвали «Скоплением Шампанского» (Champagne Cluster). Повод для названия простой: объект обнаружили 31 декабря 2020 года, а форма горячего газа напоминает пузырьки.

Новые данные показывают, что это не одно скопление, а два. Они движутся навстречу друг другу и со временем образуют более массивную структуру. Горячий газ, нагретый до миллионов градусов, распределен вытянуто сверху вниз — такой рисунок обычно указывает на столкновение.

Масса этого газа превышает суммарную массу более чем ста галактик, входящих в систему. При этом основную долю массы, как и в других подобных объектах, составляет темная материя.

Авторы исследования — Фаик Бухрик (Faic Bouhrik), Родриго Станчиоли (Rodrigo Stancioli) и Дэвид Виттман (David Wittman) из Калифорнийского университета — рассматривают два сценария. Либо столкновение произошло более двух миллиардов лет назад с последующим сближением, либо около 400 миллионов лет назад случился один мощный удар, после которого скопления расходятся.

Дополнительные наблюдения, по мнению ученых, помогут понять, как темная материя ведет себя при таких высокоскоростных столкновениях.