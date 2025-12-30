Издание Tweak Town сообщает о потенциальных сдвигах в графике выхода консолей следующего поколения.

Планирование выхода новой игровой консоли — это игра в долгую. Но иногда даже гиганты вроде Sony и Microsoft сталкиваются с обстоятельствами, которые не могут контролировать. Сейчас таким обстоятельством стала банальная оперативная память.

По данным Tweak Town, ссылающегося на отраслевые источники, выпуск PlayStation 6 и Xbox Next могут перенести на более поздний срок. Изначально релиз ожидали в 2027-2028 годах. Теперь этот график под вопросом. Вся индустрия, по сути, завязана на поставках DRAM, а с ними — настоящий кризис.

И дело не только в дефиците. Цены на чипы памяти стремительно растут, что бьет по экономике будущих устройств. Том Хендерсон из Insider Gaming в своем отчете подтверждает: и Sony, и Microsoft оказались в сложной ситуации. Компании уже обсуждают возможность сдвига релиза своих консолей на период после запланированных дат.

Причина — в аппетитах нового «железа». Графические процессоры AMD RDNA 5, которые, по слухам, будут стоять в новых консолях, требуют в три раза больше оперативной памяти, чем предыдущие поколения. Это автоматически делает память ключевой статьей расходов. Консоли традиционно продают с небольшой наценкой или даже в убыток, компенсируя его продажами игр. Но если цена компонентов взлетит слишком высоко, эта модель может не сработать. Потребитель просто не купит непомерно дорогую приставку.

Отчет также указывает на возможные изменения в подходах компаний. Microsoft, согласно этим данным, может выбрать другую стратегию для своей новой Xbox, представив, по сути, готовые игровые ПК на базе полузаказных чипов AMD. Sony же, предположительно, сосредоточится на классической консоли — PlayStation 6, а позже, возможно, выпустит PS6 Pro. Однако и тот, и другой сценарий упираются в одну проблему — дефицит и высокую стоимость DRAM. Как отмечается в отчете, несмотря на традиционную практику субсидирования консолей, нынешний рост цен на память грозит сделать устройства нового поколения «непомерно дорогими». Производителям придется либо мириться с возросшими убытками, либо устанавливать для геймеров очень высокие розничные цены. Эта неопределенность с ключевым компонентом сейчас осложняет долгосрочное планирование для всей отрасли.