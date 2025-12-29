Samsung SDI ведет испытания экспериментальной двухэлементной аккумуляторной батареи. Ее общая заявленная емкость составляет 20 000 мАч.

Гонка за емкостью аккумуляторов продолжается, и Samsung исследует радикальный путь. Но у каждого прорыва есть своя цена.

Согласно информации от известных инсайдеров вроде @phonefuturist и @SPYGO19726 , Samsung SDI работает над двухэлементной батареей. Одна ячейка имеет емкость 12000 мАч при толщине 6,3 мм, вторая — 8000 мАч при 4 мм. В сумме выходит 20000 мАч. Это гораздо больше, чем в обычных смартфонах.

Главное отличие — материал анода. Инженеры используют композит из кремния и углерода, а не обычный графит. Такой анод может удерживать в разы больше ионов лития, что сразу повышает емкость. Сама идея не нова. Китайский Tecno Pova Slim 5G, для сравнения, уже использует похожую кремний-углеродную технологию.

Но существует серьезная проблема. Во время недавних тестов элемент на 8000 мАч увеличился в объеме почти на 80%. Разбухание — это давняя и пока нерешенная слабость кремниевых анодов: материал расширяется и сжимается при каждом цикле заряда-разряда, что со временем разрушает структуру батареи.

Именно поэтому технология остается чисто экспериментальной. Samsung SDI явно не готовит скорого запуска в серию. Сначала нужно решить фундаментальные вопросы надежности. Так что рекордная емкость — это пока лишь многообещающий лабораторный результат, а не готовый продукт для вашего следующего смартфона.