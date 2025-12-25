Lamborghini разработала принципиально новую систему активной аэродинамики. Инженеры компании предложили заменить традиционные гидравлические приводы спойлеров на магнитную систему.

Lamborghini ищет способ сделать свои гиперкары еще быстрее и технологичнее. Новый патент предлагает радикальное изменение в конструкции заднего антикрыла.

Суть патента — в отказе от привычной гидравлики. Вместо нее для управления элементами спойлера предложили использовать магниты. Электромагниты в неподвижной части крыла будут взаимодействовать с постоянными магнитами на подвижных элементах, заставляя их подниматься или опускаться.

Конструкция разделена на два компонента: основное крыло и встроенный в него подвижный элерон. Когда нужно снизить сопротивление и увеличить максимальную скорость, система не меняет угол всего крыла. Вместо этого она сдвигает внутренний элерон, создавая щель.

Через эту щель воздушный поток перенаправляется. Он проходит сквозь крыло, а не над его поверхностью. Это «сбрасывает» зоны высокого и низкого давления, которые создают прижимную силу. В итоге сопротивление падает, а ускорение на прямой растет. Проще говоря, это более совершенный аналог системы DRS из «Формулы-1».

Главный плюс магнитного привода — в его компактности и малом весе. Он избавляет от необходимости устанавливать громоздкие гидравлические насосы, трубки и приводы. Это, в свою очередь, освобождает пространство. Инженеры смогут делать само антикрыло больше, усиливая сцепление с дорогой в поворотах, когда система неактивна.

При этом система допускает независимое управление несколькими секциями. Компьютер или водитель сможет тонко настраивать аэродинамику: например, приоткрывать только часть щели в быстром повороте или полностью — на длинной прямой.

Пока это лишь патентная заявка, но она четко показывает направление, в котором Lamborghini планирует развивать аэродинамику своих будущих флагманских моделей.