Global_Chronicles
Ученые подтвердили существование первого «радиоактивного» трио сверхмассивных черных дыр
Ученые с помощью радиотелескопов подтвердили существование уникальной тройной системы галактик. В центре каждой из трех сливающихся галактик обнаружилась активно «питающаяся» сверхмассивная черная дыра, ярко светящаяся в радиодиапазоне.

Космос продолжает подбрасывать сюрпризы, которые ставят рекорды. На этот раз речь идет о системе, которая бьет статистику по концентрации космических монстров на один мегапарсек.

Об открытии сообщает научный портал Phys.org. Система, обозначенная как J1218/1219+1035, находится примерно в 1.2 миллиарда световых лет от нас. Три галактики в ней находятся в процессе слияния, а расстояние между их ядрами составляет от 22 до 97 тысяч световых лет.

Ключевая находка — состояние центральных черных дыр. Наблюдения на радиотелескопах Very Large Array (VLA) и Very Long Baseline Array (VLBA) показали, что все три черные дыры являются активными галактическими ядрами. Иначе говоря, они активно поглощают окружающую материю, что сопровождается мощным радиоизлучением, вероятно, из-за формирования джетов.

До этого момента астрономы знали лишь о двух других тройных системах с активными ядрами. Но J1218/1219+1035 — первая, где все три черные дыры оказались именно радиояркими. Это делает ее уникальной лабораторией для исследований.

Как отмечает руководитель исследования, доктор Эмма Шварцман (Emma Schwartzman) из Военно-морской исследовательской лаборатории США, такие системы невероятно редки. Их изучение помогает понять, как именно слияния галактик «подкармливают» черные дыры, заставляя их «включаться». «Наблюдая, что все три черные дыры в этой системе являются радиояркими и активно испускают джеты, мы перевели тройное радиоактивное активное ядро галактики из теории в реальность и открыли новое окно в жизненный цикл сверхмассивных черных дыр», - прокомментировала Эмма Шварцман.

Систему сначала заподозрили в необычности по данным инфракрасного телескопа WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer). Однако только высокоточные радионаблюдения расставили все точки над i, доказав наличие трех отдельных радиоядер. В будущем ученые планируют изучить этот объект в рентгеновском и ближнем инфракрасном диапазонах, чтобы получить еще больше данных.

#космос #астрономия #черные дыры #галактики #радионаблюдения #phys.org #vla #vlba
Источник: phys.org
Илья Старинов
22:54
Вам синеботам вместе с процем выдают ещё таблетки "отупин" и "балабалин"? Во-первых, ты забыл упомянуть, что ты лишишься гарантии, если отключишь Intel Baseline, а во-вторых, ты уже не получишь такую ...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
IRanPast
22:45
У меня 285 мб/с, мне достаточно
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
RandomXP
22:30
Согласен, но не выкидывать же, если есть?)) К тому же кэш довольно "умный", а в сочетании с быстрой сеткой - получаем очень быстрый запуск игры с сетевого диска - файлы для запуска лежат в оперативной...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
22:22
Столько - это явно лишнее 🤣🤣🤣 Хотя там DDR3... А что за материнка?
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Voldemaar
22:16
ФПС монитор лучше не использовать, он сильно занижает показания ФПС - по сравнению с MSI AB
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
RandomXP
22:14
О, тебе точно не нужен NAS!
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Валентин Швец
22:14
там написано за i7 и i9 но даже так после обновления можно отключить Intel Baseline Profile,но ты этого явно не знал Илюх, снова ты чепуху высрал Илюх, ну ты амудешник конечно жесткий, ты таким родилс...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
RandomXP
22:11
TrueNAS в моем понимании требует еще больше памяти)) Коммутатор - что то китайское дешманское самое. Типа такого https://www.wildberries.ru/catalog/423240630/detail.aspx?size=604072149
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
slikts
22:03
Конечно верю! В магазине работают идиоты и не знают что продают!
Счастливчик купил ПК с RTX 5090 и 9800X3D в паре с 64 ГБ DDR5 в разы дешевле его реальной цены
serascer
21:42
Ну не будем человека ругать, он из анабиоза только вышел, надо ему наверстать историю за последний 21 год
НПО Лавочкина построит для России электростанцию на Луне
