Ученые с помощью радиотелескопов подтвердили существование уникальной тройной системы галактик. В центре каждой из трех сливающихся галактик обнаружилась активно «питающаяся» сверхмассивная черная дыра, ярко светящаяся в радиодиапазоне.

Космос продолжает подбрасывать сюрпризы, которые ставят рекорды. На этот раз речь идет о системе, которая бьет статистику по концентрации космических монстров на один мегапарсек.

Об открытии сообщает научный портал Phys.org. Система, обозначенная как J1218/1219+1035, находится примерно в 1.2 миллиарда световых лет от нас. Три галактики в ней находятся в процессе слияния, а расстояние между их ядрами составляет от 22 до 97 тысяч световых лет.

Ключевая находка — состояние центральных черных дыр. Наблюдения на радиотелескопах Very Large Array (VLA) и Very Long Baseline Array (VLBA) показали, что все три черные дыры являются активными галактическими ядрами. Иначе говоря, они активно поглощают окружающую материю, что сопровождается мощным радиоизлучением, вероятно, из-за формирования джетов.

До этого момента астрономы знали лишь о двух других тройных системах с активными ядрами. Но J1218/1219+1035 — первая, где все три черные дыры оказались именно радиояркими. Это делает ее уникальной лабораторией для исследований.

Как отмечает руководитель исследования, доктор Эмма Шварцман (Emma Schwartzman) из Военно-морской исследовательской лаборатории США, такие системы невероятно редки. Их изучение помогает понять, как именно слияния галактик «подкармливают» черные дыры, заставляя их «включаться». «Наблюдая, что все три черные дыры в этой системе являются радиояркими и активно испускают джеты, мы перевели тройное радиоактивное активное ядро галактики из теории в реальность и открыли новое окно в жизненный цикл сверхмассивных черных дыр», - прокомментировала Эмма Шварцман.

Систему сначала заподозрили в необычности по данным инфракрасного телескопа WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer). Однако только высокоточные радионаблюдения расставили все точки над i, доказав наличие трех отдельных радиоядер. В будущем ученые планируют изучить этот объект в рентгеновском и ближнем инфракрасном диапазонах, чтобы получить еще больше данных.