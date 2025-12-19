Данные космического аппарата «Кассини» (NASA's Cassini) позволили пересмотреть представления о внутреннем строении Титана — крупнейшего спутника Сатурна. Новый анализ показывает, что под его ледяной корой находится не сплошной океан, а обширный, рыхлый слой из льда и жидкой воды, который ученые сравнивают с «туннелями из ледяной каши». Такая среда может быть пригодна для существования жизни.

Титан, окутанный плотной атмосферой и морями из жидкого метана, давно считается одним из самых перспективных мест для поиска жизни в Солнечной системе. Однако новое исследование предлагает взглянуть на его внутреннее строение под совершенно неожиданным углом.

Еще в 2008 году миссия «Кассини» (NASA's Cassini) обнаружила, что ледяная оболочка (ice shell) Титана под действием гравитации Сатурна слегка «растягивается». Многие тогда решили, что под ней скрывается глобальный соленый океан.

Новая научная работа, опубликованная в журнале Nature , оспаривает эту идею. Специалисты во главе с Флавио Петриккой (Flavio Petricca) из Лаборатории реактивного движения НАСА (NASA Jet Propulsion Laboratory) и Батистом Журно (Baptiste Journaux) из Вашингтонского университета (University of Washington) обратили внимание на ключевую деталь. Деформация ледяной коры Титана отстает от гравитационного воздействия на целых 15 часов.

Эта задержка говорит о том, что недра спутника не жидкие, а скорее вязкие и рыхлые. Они поглощают энергию деформации, как густая каша. По словам ученых, под поверхностью могут находиться «туннели, соты и карманы», заполненные смесью талой воды и льда.

«Вместо открытого океана, как на Земле, мы, вероятно, имеем дело с чем-то вроде арктического морского льда или водоносных горизонтов», — пояснил соавтор работы Батист Журно.

Такая среда, несмотря на свою странность, может быть даже более благоприятной для жизни, чем сплошной океан. В отдельных карманах с пресной водой может концентрироваться больше питательных веществ. Некоторые модели даже показывают, что температура в них может достигать комфортных 20 градусов по Цельсию.

«Это расширяет диапазон сред, которые мы можем считать пригодными для жизни», — отметил соавтор исследования.

Чтобы проверить эту теорию, ученым придется дождаться результатов новой миссии. Космический аппарат NASA Dragonfly, по плану, должен прибыть к Титану и совершить посадку на его поверхность в 2034 году. Возможно, именно он даст окончательный ответ, что скрывается под ледяной корой самого загадочного спутника Солнечной системы.