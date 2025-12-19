Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Внутри Титана могут быть «туннели из ледяной каши» с представителями инопланетной жизни
Данные космического аппарата «Кассини» (NASA's Cassini) позволили пересмотреть представления о внутреннем строении Титана — крупнейшего спутника Сатурна. Новый анализ показывает, что под его ледяной корой находится не сплошной океан, а обширный, рыхлый слой из льда и жидкой воды, который ученые сравнивают с «туннелями из ледяной каши». Такая среда может быть пригодна для существования жизни.

Титан, окутанный плотной атмосферой и морями из жидкого метана, давно считается одним из самых перспективных мест для поиска жизни в Солнечной системе. Однако новое исследование предлагает взглянуть на его внутреннее строение под совершенно неожиданным углом.

Еще в 2008 году миссия «Кассини» (NASA's Cassini) обнаружила, что ледяная оболочка (ice shell) Титана под действием гравитации Сатурна слегка «растягивается». Многие тогда решили, что под ней скрывается глобальный соленый океан.

Новая научная работа, опубликованная в журнале Nature, оспаривает эту идею. Специалисты во главе с Флавио Петриккой (Flavio Petricca) из Лаборатории реактивного движения НАСА (NASA Jet Propulsion Laboratory) и Батистом Журно (Baptiste Journaux) из Вашингтонского университета (University of Washington) обратили внимание на ключевую деталь. Деформация ледяной коры Титана отстает от гравитационного воздействия на целых 15 часов.

Эта задержка говорит о том, что недра спутника не жидкие, а скорее вязкие и рыхлые. Они поглощают энергию деформации, как густая каша. По словам ученых, под поверхностью могут находиться «туннели, соты и карманы», заполненные смесью талой воды и льда.

«Вместо открытого океана, как на Земле, мы, вероятно, имеем дело с чем-то вроде арктического морского льда или водоносных горизонтов», — пояснил соавтор работы Батист Журно.

Такая среда, несмотря на свою странность, может быть даже более благоприятной для жизни, чем сплошной океан. В отдельных карманах с пресной водой может концентрироваться больше питательных веществ. Некоторые модели даже показывают, что температура в них может достигать комфортных 20 градусов по Цельсию.

«Это расширяет диапазон сред, которые мы можем считать пригодными для жизни», — отметил соавтор исследования.

Чтобы проверить эту теорию, ученым придется дождаться результатов новой миссии. Космический аппарат NASA Dragonfly, по плану, должен прибыть к Титану и совершить посадку на его поверхность в 2034 году. Возможно, именно он даст окончательный ответ, что скрывается под ледяной корой самого загадочного спутника Солнечной системы.

#nasa #вода #титан #астробиология #кассини #спутник сатурна
Источник: livescience.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила глобальное обновление HyperOS 3 для Xiaomi 15 Ultra
+
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
8
Создатель Linux Линус Торвальдс раскритиковал рост числа модулей безопасности ядра
3
Российский Ту-214 совершил первый полёт с аэродрома Казанского авиационного завода
+
Samsung представила технологию производства DRAM по техпроцессу ниже 10 нм
2
Геология Гренландии переписывает прогнозы подъема уровня моря
+
ВМС Швеции заявили о присутствии вооружённой охраны на танкерах с российской нефтью
1
Intel Core Ultra 7 365 отстает от AMD Ryzen AI 9 465 до 24 процентов
+
Mercedes представил роскошный концепт Unimog с 7,7-литровым шестицилиндровым двигателем
1
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
7
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
6
В Норвегии под половицами дома нашли украшения эпохи викингов, нетронутые с IX века нашей эры
+
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
12
Эльдар Муртазин: времена недорогой электроники в России остались в прошлом
5
Запад отказался от идеи быстрого краха экономики России
3
В России сертифицирован кроссовер Volga K50 — по характеристикам это клон Geely Monjaro
+
Bloomberg: Российская нефть упала в стоимости до $40 за баррель
+
Politico: Политическая карта Европы изменится до неузнаваемости к 2028 году
+
Депутат Журавлев назвал недружественным переход Казахстана на стандарты НАТО в производстве оружия
6
Ученые обнаружили штамм древней чумы в останках 4000‑летней овцы из поселения Аркаим на Южном Урале
+

Популярные статьи

Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
47
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
12
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
44
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
16
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
7
Итоги авто и мотоспорта сезона 2025 года
+
Что произошло с консолями PlayStation, Xbox и Nintendo в 2025 году
+
Gift Fest – «залипательная» игра Telegram Wallet с бесплатной раздачей и схожая с Notcoin и Catizen
+

Сейчас обсуждают

TM1
00:31
Видео в плеере всегда будет дергаться на 11й. ИИ анализирует каждый кадр, а метаданные посылаются в облако - кто рядом с кем. Раньше на десятке так делало Photos - прокрутка фоток заметно тормозила да...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Я - Константин
23:50
Скорее причина только одна (я тут пас) - ЗАПОЙ "НА ГОД" Учитывая что до конца года осталось меньше двух недель. Видимо я угадал причину автора ;)
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
32Влад32
23:31
Да, раньще и деревья были выше, и трава зеленее.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
bretor
23:31
Основные требование к любому устройству для чтения: 1. черный фон + светлый текст 2. отсутствие ограничения максимального размера шрифта 3. максимально возможная диагональ Остальное обычно решаемо, хо...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
no_fate
23:14
Прямо какие то мучения у автора. Скажу по секрету, нормальные продукты все еще можно купить, только ценник у них тоже "нормальный". А так все верно - весь ширпотреб в магазинах, это суррогатное дерьмо...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
valderm
23:13
И снова жопакс нас пугает, как тот проповедник в ролике Метро 2033: " да придет армагвездец, ракеты запущены..." и что... каменный век наступит? 😂
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
22:50
Я сказал, то что сказал. А если у вас проблемы с пониманием слов, то это не моя проблема.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Opri4nik
22:49
Ни единой причины нет. Качество Винды, конечно, летит вниз, но до уровня Линукса ей ещё лететь далеко.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Зю
22:46
кек реклама порезалась, ничё не видно, хотя пытался, судя по тексту
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Wanderen
22:43
И в полночь ваши денежки заройте в землю там, И в полночь ваши денежки заройте в землю где... Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле, поле чудес, Поле чудес...
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter