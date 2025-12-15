Американское издание The War Zone сообщило новые характеристики гиперзвукового оружия Dark Eagle (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW). Согласно данным, ракета армии США способна поразить цель на расстоянии 3500 километров.

Журналисты издания The War Zone (TWZ) получили доступ к деталям закрытого военного брифинга. На нем офицеры армии США раскрыли конкретные цифры, касающиеся их новейшего гиперзвукового комплекса.

Генерал-лейтенант Франсиско Лосано (Francisco Lozano) заявил, что дальность Dark Eagle (LRHW) составляет 3500 километров. В качестве примера он привел несколько маршрутов: удар по материковому Китаю с острова Гуам, по Москве из Лондона или по Тегерану из Катара. Ранее открыто называли другую цифру — 2775 километров. Непонятно, прежние данные были занижены намеренно или характеристики улучшились после испытаний.

Другой офицер на том же мероприятии сообщил о массе боевой части. Она весит меньше 14 килограммов. Для сравнения, это меньше, чем у некоторых современных ракет «воздух-воздух». По словам офицера, задача этой боеголовки — «выпустить снаряды», а зона поражения сравнима по площади с парковкой, где проходила демонстрация.

Аналитики TWZ поясняют, что главная сила этого оружия — не мощность взрыва, а кинетическая энергия. Аппарат летит быстрее пяти скоростей звука и маневрирует, что делает его крайне сложной целью для перехвата. Такие возможности позволяют уничтожать укрепленые объекты: командные центры или системы ПВО. Легкая же боеголовка эффективна против менее защищенных целей, например, радиолокационных станций.

Тот же офицер отметил, что ракета Dark Eagle способна преодолеть максимальное расчетное расстояние менее чем за 20 минут. Сейчас темп производства низкий — одна ракета в месяц. Армия США намерена увеличить выпуск до двух единиц в месяц, то есть до 24 штук в год.

Программа Dark Eagle не раз сталкивалась с задержками. Первую батарею планируют ввести в строй до конца нынешнего года.