Несмотря на давление со стороны Microsoft с требованием повысить прибыльность, Xbox не планирует в ближайшее время поднимать цены на свои игры до $80. Вместо этого компания делает ставку на другие способы монетизации, включая подписки, микроплатежи и рекламу.

История с ценой в $80 для The Outer Worlds 2 получила неожиданное продолжение. Xbox дал понять, что такой шаг был, скорее, исключением, а не новым правилом.

Летом Microsoft удивила многих, объявив ценник в $80 для The Outer Worlds 2. Волна критики заставила компанию отступить. Цену снизили до стандартных $70, намекнув, что этой цифры и будут придерживаться. Теперь глава Xbox Game Studios Мэтт Бути подтвердил эту линию. На прямой вопрос о повышении цен он заявил, что у компании «нет никаких обновлений» на этот счет. По его словам, сейчас внимание к конечной цене игры будет ослабевать. Почему?

Все дело в разнообразии. Xbox делит свой бизнес на несколько частей. Продажа игр — лишь один из способов заработать. Гораздо важнее сейчас подписки вроде Game Pass, микротранзакции внутри проектов и продажа дополнений. Компания ищет новые точки взаимодействия. Например, в разработке находится бесплатный уровень облачного сервиса Xbox Cloud Gaming с поддержкой рекламы. Геймеры смогут бесплатно стримить игры в обмен на просмотр рекламных роликов. Этот сервис уже тестируют внутри компании.

За всей этой активностью стоит четкая директива от Microsoft. После покупки Activision игровое подразделение должно выйти на рентабельность в 30%. Сложная задача, учитывая, что консоли Xbox часто продают себе в убыток. Цены на оборудование и подписку уже повышали дважды за текущий год. Поднимать ценник на игры до $80 — простой, но рискованный шаг. Кажется, Xbox выбрал другую тактику: зарабатывать не на одном большой покупке, а предлагать геймеру платить понемногу, но регулярно. Бути говорит о балансе между мнением фанатов и потребностями стабильного бизнеса. Пока что чаша весов склоняется в сторону первых.