С 1 апреля 2026 года в Узбекистане наличные купюры перестанут принимать за ряд товаров и услуг. Новые правила коснутся алкоголя, табака, автомобилей и недвижимости.

Власти Узбекистана решили перевести крупные и некоторые повседневные платежи на безналичную основу. Инициатива направлена на выведение денег из тени.

Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ, который вводит серьезные ограничения. Речь идет о покупке машин, квартир, алкоголя и табачных изделий. Платить за них наличными с апреля 2026 года станет невозможно. Придется использовать банковские карты или QR-коды. Предел в 25 миллионов сумов (примерно 160 тысяч рублей) — это черта. Все, что дороже, тоже подпадает под запрет.

Ограничения затронут и другие сферы. Например, коммунальные услуги и бензин на АЗС. Государственные пошлины тоже можно будет оплатить только безналичным способом. По сути, это попытка взять под контроль денежные потоки, которые сейчас идут мимо казны.

Такой решительный шаг власти объясняют борьбой с теневой экономикой. И для этого есть причины. Эксперты, в частности «Общественная потребительская инициатива», давно отмечают, что через Узбекистан идет крупный теневой импорт в Россию. Речь о так называемых «карго-схемах» на сотни миллиардов рублей. Часто это товары с китайских онлайн-площадок. Новые правила должны осложнить обналичивание средств в этих операциях. Власти рассчитывают, что перевод расчетов в цифровое поле сделает их более прозрачными и поможет вывести из тени значительные суммы.