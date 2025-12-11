Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Китай запустил распределенный вычислительный центр для задач ИИ протяженностью 2000 километров
Китай ввел в строй распределенный вычислительный центр для задач искусственного интеллекта, который объединяет мощности на расстоянии 2000 километров

Представьте, что суперкомпьютеры в Пекине и Шанхае работают вместе так, будто стоят в одной комнате. Китайские инженеры заявили, что сделали это возможным.

Проект называется Центр тестирования будущих сетей (FNTF). Его официально запустили 3 декабря после долгих лет разработок. Суть в особой оптической сети, которая тянется на 55 000 км — больше, чем окружность Земли. Она соединяет вычислительные центры по всей стране.

Главный директор проекта, Лю Юньцзе, приводит цифры. Система позволяет кластерам на расстоянии 2000 км работать с эффективностью в 98% — почти как если бы они были одним целым. Это критически важно для задач, где нужна мгновенная обработка огромных данных. Например, для обучения больших ИИ-моделей или для телемедицины.

Вот конкретный пример. Обучение модели с сотнями миллиардов параметров требует более 500 000 итераций. В новой сети одна итерация занимает около 16 секунд. Без нее — больше 20 секунд. Разница кажется небольшой, но в масштабах всего процесса она экономит месяцы работы.

Ключевая технология здесь — так называемая «детерминированная сеть». Если обычный интернет — это как загруженная трасса, где пробки непредсказуемы, то эта сеть работает как железнодорожное расписание. Каждый пакет данных идет по выделенному маршруту и приходит точно в срок, с почти нулевыми потерями и задержкой.

В ходе демонстрации передали 72 терабайта данных с радиотелескопа FAST на расстояние 1000 км за 1,6 часа. По средствам обычного интернета это заняло бы около 699 дней.

В будущем сеть планируют открыть для промышленных компаний, энергетиков и ученых. Разработчики утверждают, что созданные для нее технологии уже помогают в исследованиях сетей 5G Advanced и 6G.

#китай #искусственный интеллект #ии #сеть #вычисления
Источник: scmp.com
