Китайская компания HKC анонсировала первую в мире модель монитора с технологией RGB Mini-LED. Ее публичный дебют состоится на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе.

HKC готовит к выходу не просто новый монитор, а устройство с необычной конструкцией подсветки. Компания утверждает, что ее подход станет первым в мире для этого сегмента рынка.

Суть новинки — в отказе от привычной схемы. Обычная Mini-LED-подсветка использует синие светодиоды с люминофорным покрытием. HKC же разместит на матрице отдельные мини-чипы красного, зеленого и синего свечения. Это позволяет независимо управлять интенсивностью каждого цвета ещё до того, как свет попадет на жидкие кристаллы.

Результат — серьезное расширение цветового охвата. Технология, по словам компании, способна покрыть до 100% пространства BT.2020. Для сравнения, даже продвинутые QD Mini-LED дисплеи на это не способны.

Но есть нюанс. Аналогичный принцип — RGB Mini-LED — уже применяла Hisense в своих телевизорах, представленных на CES 2025. HKC, однако, делает ставку на другой рынок, фокусируясь именно на игровых мониторах. Их цель — предложить альтернативу OLED: высокую яркость, насыщенность цветов и, возможно, более доступную цену.

Если заявленные характеристики подтвердятся, сегмент мониторов может получить новую топовую технологию уже в следующем году. Пока же все решит реакция рынка на выставке в Лас-Вегасе.