Устройство, судя по утечке, получит механизм, который физически расширяет экран, превращая его из стандартного в сверхширокий

Идея ноутбука, у которого можно механически раздвинуть дисплей по горизонтали, чтобы получить широкоформатную картинку, долгое время казалась фантастикой. Теперь она может стать реальностью в игровом сегменте.

Источником утечки стало издание Windows Latest. На опубликованном изображении виден ноутбук в привычном дизайне линейки Legion, но с необычным механизмом. Судя по всему, он позволяет по команде пользователя раздвигать панель по горизонтали. При этом соотношение сторон экрана меняется с обычного 16:9 на 21:9. Другими словами, монитор буквально становится шире.

В основе устройства, согласно данным утечки, будет новая платформа Intel Panther Lake и графический процессор Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Это указывает на то, что Lenovo позиционирует новинку как полноценный игровой ноутбук высокой производительности, а не просто концепт. Экран, вероятно, будет OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц. Это не первый эксперимент Lenovo с гибкими дисплеями. Ранее компания представляла бизнес-ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 со сворачивающимся экраном. Однако в игровом сегменте подобная технология может появиться впервые.

Точные сроки выхода и цена устройства неизвестны. При этом утечка появилась незадолго до крупнейшей технологической выставки CES 2026, которая пройдет в Лас-Вегасе в январе. Это породило предположения, что Lenovo может презентовать Legion Pro Rollable именно там.