Глава GM заявила, что топливные правила администрации Байдена вынуждали закрывать заводы

Политика регулирования может заставить бизнес изменить стратегию. Глава GM Мэри Барра (Mary Barra) рассказала, как это произошло с ее компанией из-за правил топливной эффективности, которые вводила администрация Байдена (Joe Biden).

Во время выступления на отраслевой конференции Барра объяснила суть проблемы. Прежние стандарты требовали к 2031 году довести средний расход топлива всего парка до 50 миль на галлон (примерно до 4,7 литра на 100 километров). По расчетам GM, это означало, что уже сейчас более половины продаж должны составлять электромобили. «Пришлось бы начать закрывать заводы», — заявила глава компании. Такой сценарий стал бы реальностью, если бы спрос на электромобили не достигал нужных темпов.

Эти комментарии прозвучали на фоне смягчения правил при администрации Дональда Трампа (Donald John Trump). Барра назвала подход GM прагматичным, а не политизированным. По ее словам, компания всегда стремилась работать в рамках действующих нормативов, но предпочитает производить автомобили, которые хотят покупать люди. Сейчас, по мнению главы GM, у производителей появилась возможность больше ориентироваться на запросы клиентов, а не только на жесткие экологические требования.