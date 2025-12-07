Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Глава General Motors Мэри Барра раскритиковала прежние экологические стандарты администрации Байдена
Глава GM заявила, что топливные правила администрации Байдена вынуждали закрывать заводы

Политика регулирования может заставить бизнес изменить стратегию. Глава GM Мэри Барра (Mary Barra) рассказала, как это произошло с ее компанией из-за правил топливной эффективности, которые вводила администрация Байдена (Joe Biden).

Во время выступления на отраслевой конференции Барра объяснила суть проблемы. Прежние стандарты требовали к 2031 году довести средний расход топлива всего парка до 50 миль на галлон (примерно до 4,7 литра на 100 километров). По расчетам GM, это означало, что уже сейчас более половины продаж должны составлять электромобили. «Пришлось бы начать закрывать заводы», — заявила глава компании. Такой сценарий стал бы реальностью, если бы спрос на электромобили не достигал нужных темпов.

Эти комментарии прозвучали на фоне смягчения правил при администрации Дональда Трампа (Donald John Trump). Барра назвала подход GM прагматичным, а не политизированным. По ее словам, компания всегда стремилась работать в рамках действующих нормативов, но предпочитает производить автомобили, которые хотят покупать люди. Сейчас, по мнению главы GM, у производителей появилась возможность больше ориентироваться на запросы клиентов, а не только на жесткие экологические требования.

#электромобили #general motors #мэри барра #топливные стандарты
Источник: carscoops.com
Сейчас обсуждают

MrPegge
08:29
Вот я обычный пользователь, и мне эти модели вообще не нужны. Хрен им а не мои диваны.
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
222
07:16
цена от 3 лямов?
Электромобили «Атом» начнут ездить по дорогам России уже грядущей весной
222
07:14
не стыдно моцареллой называть это?
В Ярославской области запущен новый цех по производству сыра моцарелла
Rever Rever
06:57
Спасиб за наводку
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
aoxoa1
06:56
Ну да, контроль и санкции это же так прекрасно и замечательно.Кушайте не обляпайтесь. А крипта - информационные деньги. Деньгами может быть и нечто сушщчтевенное, например тушенка, только у нее есть с...
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
corsi
06:24
Бугога, будем посмотреть, конечно, но рассказы о "волшебной оптимизации", пока выглядит как очередное балобольство.
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
Евгений Истомин
06:15
Ты тоже не очень умный, да?
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
Евгений Истомин
06:15
И чем SteamOS для Deck принципиально отличается от ПК? Ответ: ничем. Steam Machine — это такой же Steam Deck на максималках.
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
Garthar
05:55
Лол статья "как найти причину поломки компьютера" а в статье - я все перепробовал, но пока не нашел почему у меня диск глючит. Статьи о комете и ави лебе и то полезнее, чем этот выкидышь недоучки
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Дима
04:51
Можно бы позлобствовать, однако в реальности это единственный шанс РФ в данной ситуации. СВО надо выполнить, а далее планомерно заняться делом. Понятно, что Китай будет №1, но хуже чем в РФ сейчас не ...
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
