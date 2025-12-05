В Китае заметили необычное военное судно, сочетающее черты надводного корабля и подводной лодки.

На спутниковых снимках с верфи в Гуанчжоу американцы уже несколько месяцев фиксируют странное плавсредство. Теперь в сеть попало его первое детальное фото, но оно лишь добавило загадок.

Судно длиной около 64 метров напоминает тримаран — корабль с тремя корпусами. Но его обтекаемая форма, специфический «парус» и маркировки, похожие на шкалы глубиномера, сразу выдают нечто большее.

Эксперты издания The War Zone (TWZ) отмечают явные признаки подводной лодки. По сути, это гибридная конструкция, рассчитанная на движение как по поверхности, так и под водой.

Корпус выглядит полностью водонепроницаемым. На корме, предположительно, установлен водометный движитель. Такая система тише обычных винтов и позволяет развивать высокую скорость без сильной кавитации — то есть, с меньшим шумом. Это ключевой фактор для скрытности.

Главный вопрос, который пытается выяснить TWZ — для чего его построили? Ни ангаров, ни явных ракетных шахт, ни рубки для экипажа на фото не видно. Одна из основных версий, которую выдвигают аналитики вроде Х.И. Саттона (H.I. Sutton), — корабль-арсенал. Такой беспилотный или с минимальным экипажем носитель мог бы действовать скрытно, всплывая для запуска ракет, а затем снова уходя под воду.

Так же судно может служить базой для запуска беспилотников или платформой для переброски спецназа. Не исключено и что это просто испытательный стенд для новых технологий. Пока убедительных доказательств ни одной из версий нет, констатирует TWZ. Но сам факт появления такого гибрида, по мнению американского издания, показывает, что Китай активно экспериментирует с архитектурой будущих военных кораблей.