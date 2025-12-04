Покупатель из США сообщил, что вместо видеокарты ASUS TUF GeForce RTX 5080, заказанной в Best Buy, получил коробку с камнями. Сеть магазинов отказала ему в замене товара или возврате денег.

Черная пятница преподнесла одному из покупателей Best Buy сомнительный сюрприз. Вместо долгожданной видеокарты за 1200 долларов он, развернув посылку, обнаружил внутри четыре камня.

Пользователь Reddit с ником GnarDead заказал ASUS TUF GeForce RTX 5080 25 ноября. Посылка пришла 28 ноября. Упаковка сразу вызвала подозрения: транспортные этикетки наклеили прямо на фирменную коробку видеокарты, без внешней защитной коробки. Пломба на коробке также выглядела поврежденной.

Внутри, на месте, где должны лежать аксессуары, покупатель обнаружил четыре камня. Он сразу связался со службой поддержки Best Buy. Там пообещали выслать замену. Однако через несколько дней, 2 декабря, пришел официальный ответ. Best Buy сообщила, что после внутреннего расследования не станет ни менять товар, ни возвращать деньги.

На Reddit другие пользователи отмечают, что подобные истории не редкость. Ключевая ошибка — ненадежная упаковка. Отправка дорогого товара в фабричной коробке с этикетками снаружи сразу показывает грузчикам или курьерам, что внутри, и упрощает кражу. Эксперты советуют всегда снимать на видео распаковку дорогих покупок — это может стать доказательством в спорной ситуации. Впрочем, в данном случае у покупателя пока нет даже этой возможности для апелляции.