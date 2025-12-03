Компания AMD готовится поднять отпускные цены на видеокарты Radeon для своих партнеров. Стоимость моделей с 8 ГБ памяти вырастет на 20 долларов, а с 16 ГБ — на 40.

Дефицит памяти и ажиотажный спрос со стороны индустрии ИИ добрались до игрового рынка. Производителям графических ускорителей приходится пересматривать ценники, и AMD — не исключение.

Информация о подорожании появилась на китайском форуме Board Channels, который известен утечками о поставках и ценах. Согласно данным, компания повысит стоимость комплектов (чип + память), которые она поставляет производителям готовых видеокарт. Разброс зависит от объёма видеопамяти: модели с 8 ГБ подорожают на $20, а с 16 ГБ — сразу на $40.

В итоге на полках магазинов рост окажется заметнее. Для конечного покупателя это может вылиться в подорожание на $40-$85. Причем затронет повышение, судя по всему, всю линейку RDNA 4 — от младших моделей до флагмана.

Причина проста: взлет цен на память. Спрос на чипы для дата-центров и ИИ-систем обгоняет предложение. Производители памяти переориентируют мощности, создавая дефицит на рынке компонентов для игровых карт.

Самое тревожное, что текущее повышение называют лишь «первой волной». Аналитики прогнозируют, что кризис с памятью и ее стоимостью достигнет пика к 2026 году. На этом фоне прогнозы по рынку потребительских ПК выглядят не слишком оптимистично.