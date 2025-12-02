Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Плата за свет может вырасти по всей России из-за долгов Северного Кавказа
Готовьтесь платить больше: тарифы на электричество по всей стране могут вырасти, чтобы покрыть многомиллиардные долги, которые не могут собрать с населения в республиках Северного Кавказа. Правительство обсуждает введение специальной надбавки к тарифам на электроэнергию для всей страны.

Проблема с оплатой электроэнергии в республиках Северного Кавказа превратилась в финансовую пропасть. Теперь правительство ищет способ ее заполнить, и платить, судя по всему, придется потребителям по всей России.

Обсуждается введение специальной надбавки к тарифу на электроэнергию. Ее будут платить все. А собранные деньги направят на покрытие долгов энергосбытовых компаний Северо-Кавказского федерального округа. Эти долги уже достигли 63,8 миллиарда рублей. Цифра почти астрономическая.

Почему так много? Местные сбытовики годами не могут получить деньги с населения. Ситуация патовая. Добавьте сюда колоссальные потери в сетях — в некоторых республиках они доходят до 50-54%. Речь не только о технических проблемах. Это, по сути, массовое неучтенное потребление. Компании терпят огромные убытки, а долг копится.

Сейчас эти проблемные активы находятся у «Россетей», хотя по закону сетевая компания не должна заниматься сбытом. Это временная мера, которая затянулась на годы. Выход видят в создании нового единого государственного гарантирующего поставщика с названием «Энергосбыт». Именно ему и будет поступать новая общероссийская надбавка.

Такую схему уже применяют. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях работает «Единый закупщик». Его убытки тоже покрывают за счет специальной надбавки для всех. Получается, модель проверена. Теперь ее могут распространить на Северный Кавказ.

Но одной надбавкой дело не ограничится. Минэнерго предлагает и другие меры. Например, официально разрешить включать в тарифы расходы на резерв по безнадежным долгам. Также рассматривается повышение нормативов потерь для Дагестана и Ингушетии. Это даст компаниям больше легальных возможностей для маневра.

Частный бизнес вкладываться в этот кризис не спешит. Крупные энергохолдинги не проявляют интереса к покупке проблемных активов. Государству, похоже, придется разбираться с ситуацией самостоятельно. И источник финансирования нашли — это карманы всех плательщиков за свет по стране. Осталось только оформить это законодательно.

#электроэнергия #тарифы
Источник: kommersant.ru
3
Показать комментарии (3)
