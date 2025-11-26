Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
В России резко выросла популярность мошеннической схемы, при которой россияне сами перезванивают злоумышленникам. Мошенники маскируются под службы доставки, банки или управляющие компании, провоцируя людей на обратный звонок под правдоподобным предлогом.

«Известия» решили сегодня подробно рассказать про распространившийся за последнее время способ телефонного мошенничества. Если раньше телефонные мошенники активно обзванивали сами, то теперь они предпочитают пассивную тактику, вынуждая людей проявлять инициативу. И это срабатывает.

Мошенники рассылают сообщения. Жертве приходит СМС или письмо в мессенджере о якобы проблеме: вход в важный сервис, блокировка карты, замена домофона или проверка счетчиков. Текст содержит срочную просьбу перезвонить по указанному номеру для решения вопроса. Формально звонок совершает сам человек — это сразу снижает его бдительность.

Эксперты связывают всплеск такой тактики с новыми правилами. Четыре месяца тому назад были введены ограничения на звонки в мессенджерах, а с 1 сентября — появилась обязательная маркировка исходящих звонков. Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки. Мошенникам стало проще рассылать сообщения и ждать.

Цифры впечатляют. Только за третий квартал текущего года по этой схеме совершили около 1.2 миллиона преступлений. Это на 22% больше, чем годом ранее. Финансовый ущерб колоссальный — ₽65 миллиардов против прошлых ₽50 миллиардов.

Типичная сумма, которую теряют жертвы, — 15–20 тысяч рублей. Но это лишь средний показатель, ущерб часто бывает куда серьезнее. Тот же московский предприниматель, поверив поддельному СМС от банка, перезвонил мошенникам, установил по их ссылке «официальное» приложение и лишился 320 тысяч рублей за час.

Специалисты по безопасности рекомендуют критически относиться к любым входящим сообщениям с просьбой куда-то позвонить. Если перезвонить все же необходимо, использовать только официальные номера провайдера или обслуживающей организации, а не из подозрительного СМС. Главное правило: никому и никогда не сообщать коды подтверждения, пароли и данные карт.

#мошенники #телефонное мошенничество #обратный звонок
Источник: iz.ru
