«Известия» решили сегодня подробно рассказать про распространившийся за последнее время способ телефонного мошенничества. Если раньше телефонные мошенники активно обзванивали сами, то теперь они предпочитают пассивную тактику, вынуждая людей проявлять инициативу. И это срабатывает.
Мошенники рассылают сообщения. Жертве приходит СМС или письмо в мессенджере о якобы проблеме: вход в важный сервис, блокировка карты, замена домофона или проверка счетчиков. Текст содержит срочную просьбу перезвонить по указанному номеру для решения вопроса. Формально звонок совершает сам человек — это сразу снижает его бдительность.
Эксперты связывают всплеск такой тактики с новыми правилами. Четыре месяца тому назад были введены ограничения на звонки в мессенджерах, а с 1 сентября — появилась обязательная маркировка исходящих звонков. Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки. Мошенникам стало проще рассылать сообщения и ждать.
Цифры впечатляют. Только за третий квартал текущего года по этой схеме совершили около 1.2 миллиона преступлений. Это на 22% больше, чем годом ранее. Финансовый ущерб колоссальный — ₽65 миллиардов против прошлых ₽50 миллиардов.
Типичная сумма, которую теряют жертвы, — 15–20 тысяч рублей. Но это лишь средний показатель, ущерб часто бывает куда серьезнее. Тот же московский предприниматель, поверив поддельному СМС от банка, перезвонил мошенникам, установил по их ссылке «официальное» приложение и лишился 320 тысяч рублей за час.
Специалисты по безопасности рекомендуют критически относиться к любым входящим сообщениям с просьбой куда-то позвонить. Если перезвонить все же необходимо, использовать только официальные номера провайдера или обслуживающей организации, а не из подозрительного СМС. Главное правило: никому и никогда не сообщать коды подтверждения, пароли и данные карт.