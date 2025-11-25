Совкомфлот принял от судоверфи «Звезда» новый танкер «Иван Айвазовский». Судно способно использовать сжиженный природный газ в качестве основного топлива.

В российском флоте пополнение — компания «Совкомфлот» получила новый танкер для перевозки нефтепродуктов. Судно построили на дальневосточной верфи «Звезда» в Большом Камне.

«Иван Айвазовский» стал головным судном в серии современных «зеленых» продуктовозов. Его характеристики впечатляют: длина составляет 183 метра, а дедвейт – почти 50 тысяч тонн. Особенность — ледовый класс 1B, позволяющий заходить в районы со сложными ледовыми условиями.

Главная «фишка» этого танкера — двухтопливная система. Судно может работать на сжиженном природном газе, что резко снижает вредные выбросы. По сути, это первый в России танкер такого размера с подобной экологичной технологией.

Игорь Тонковидов, глава Совкомфлота, не скрывает удовлетворения. Он называет судно соответствующим высшим мировым стандартам и подчеркивает: серийное производство таких танкеров на отечественной верфи — серьезное достижение.

Для Совкомфлота это не первый опыт с газовым топливом. Еще в 2018 году компания первой в мире начала использовать танкеры-афрамаксы на СПГ. Теперь же технологию локализовали в России.

Новый танкер войдет в состав российского торгового флота. Его задача — обеспечить стабильные перевозки нефтепродуктов, в том числе в сложных климатических условиях. При этом экологический аспект становится все важнее — международные правила ужесточаются с каждым годом.