В Находке продолжается строительство завода минеральных удобрений с объемом инвестиций 227 млрд рублей. Предприятие войдет в тройку крупнейших проектов Дальнего Востока и создаст более 1,5 тысяч рабочих мест.

На Дальнем Востоке разворачивается одно из самых масштабных промышленных строительств последних лет. Проект стоимостью в сотни миллиардов рублей способен значительно изменить экономику всего региона.

Сейчас на площадке кипит работа — монтируют здания, устанавливают оборудование, возводят металлоконструкции. Уже подготовили инфраструктуру предприятия и смонтировали более двухсот единиц оборудования. Параллельно идут бетонные работы, а гидротехническая часть морского терминала уже готова.

Исполнительный директор Виктор Гребенюков отмечает масштаб: проект входит в тройку крупнейших на Дальнем Востоке и в десятку по всей России. После запуска завод станет главным работодателем Находки — здесь будут работать более 1,5 тысяч человек. Приоритет отдают местным специалистам, это основа кадровой политики.

Из 227 миллиардов частных инвестиций около половины уже освоили. Такие вложения серьезно пополняют бюджет Находки — в минувшем году город занял второе место в Приморье по объему инвестиций в основной капитал после Владивостока.

Завод будет производить метанол из природного газа с сахалинских месторождений. Готовую продукцию по специальному трубопроводу станут подавать прямо в танкеры. Систему транспортировки сделают полностью герметичной — это исключит любые выбросы в окружающую среду.