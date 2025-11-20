Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
Археологи в Гватемале обнаружили свидетельство того, насколько важной могла быть игра для древних майя: они нашли игровое поле, которое не просто нарисовали, а встроили в пол дома во время его постройки.

Американский международный источник popularmechanics.com. сообщает, что находку сделали на востоке страны в городе, который сейчас называется Петен, а в V веке нашей эры он был известен как Наахтун.

В отличие от десятков известных игровых полей, просто выгравированных на поверхности, эту доску создали во время строительства дома около 1500 лет тому назад. Строители выложили мозаику из 450 керамических черепков размером 76 на 111 см, вмуровав их в свежий раствор.

Игра называлась Патолли и была популярна у разных народов Мезоамерики. В нее играли все — от простых людей до знати. Игроки использовали в качестве игральных костей черные бобы с отверстиями, а цель была простой — первым пройти круг по доске.

Вид игроаого поля патолли в конструкции здания

Ученые отмечают необычное расположение находки. Археологи обратили внимание на символическое расположение и оформление доски. Она находилась в восточной части дома и была выложена из красных и оранжевых черепков. Это соответствовало традициям майя, которые связывали красный цвет с восходящим солнцем.

Чертеж  игрового поля патолли в конструкции здания

Специалисты, проводившие раскопки считают, что дом принадлежал знатному человеку. Трудоемкая технология создания доски говорит о важности игры в жизни майя. Иногда игра имела религиозное значение — игроки делали небольшие подношения богам прямо во время оной.

Находка стала древнейшей известной игровой доской майя и одним из ранних примеров напольной мозаики в этой культуре.

#археология #майя #настольная игра #гватемала #наахтун #патолли
Источник: popularmechanics.com
