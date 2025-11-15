Исследование зубов археотериев показало, что крупные виды дробили кости, как современные львы и гиены, а более мелкие предпочитали мягкую пищу.

Древние североамериканские «адские свиньи» питались разнообразнее, чем считалось. Анализ микроизноса их зубов показал различия в рационе крупных и мелких видов.

Бринн Вутен из Университета Вандербильта (Vanderbilt University, США) исследовала зубы археотериев — созданий, достигавших роста человека и веса в тонну. Несмотря на название, эти животные были ближе к китам и бегемотам, чем к свиньям.

Ученые проанализировали образцы из Небраски, Южной Дакоты, Орегона и Колорадо. Они создали 3D-сканы поверхности зубов под микроскопом. Результат удивил: крупные и мелкие виды питались совершенно по-разному.

Износ зубов крупных особей неотличим от львиного. Мелкие же виды питались как современные пекари — свиноподобные животные, обитающие в Америке. Мозг у этих существ был небольшим. Соотношение массы мозга к телу сравнимо с рептилиями.

Исследование еще продолжается. Ученым еще предстоит выяснить, какую именно добычу предпочитали эти древние хищники, которые бродили по Северной Америке 37-23 миллиона лет назад.