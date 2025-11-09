Microsoft способ снизить зависимость от дорогих решений NVIDIA

Индустрия искусственного интеллекта десятилетиями зависела от технологий NVIDIA. Теперь Microsoft пытается изменить эту ситуацию с помощью новых инструментов для работы с видеокартами AMD.

Сотрудник Microsoft сообщил о создании специальных инструментов. Они преобразуют код, написанный для платформы CUDA от NVIDIA, в версию, совместимую с ROCm от AMD. Это похоже на технологию ZLUDA, которая перехватывает вызовы CUDA и преобразует их для работы с AMD. Однако у подхода есть сложности. Платформа ROCm пока менее развита, чем CUDA. Некоторые функции NVIDIA не имеют аналогов в программном стеке AMD, что может снижать производительность в крупных дата-центрах.

Microsoft работает с AMD над улучшением совместимости. Компания уже создала несколько инструментов для конвертации моделей, включая версии 300X, 400X и 450X. Сейчас эти решения используют ограниченно, но в перспективе они могут быть интегрированы в облачную платформу Azure. Главная цель — сократить затраты на ИИ-вычисления. Поскольку исключить модели CUDA из рабочих процессов невозможно, их преобразование в ROCm становится логичным следующим шагом для Microsoft.