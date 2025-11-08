Полвека бесплатного электричества для Финляндии закончились. Правительство России официально прекратило действие ключевых статей соглашения 1972 года с Финляндией о совместном использовании вод реки Вуокса. Разрыв договора стал ответом Москвы на односторонний отказ Финляндии от закупок российской энергии в 2022 году.

Россия официально прекратила действие ключевых положений соглашения 1972 года с Финляндией о совместном использовании пограничной реки Вуокса. Это решение подводит черту под многолетней практикой компенсационных поставок электроэнергии.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении статей 3 и 4 межправительственного соглашения 1972 года. Документ регулировал использование вод Вуоксы — сложной речной системы между двумя странами. По сути, это целый природный гидрокаскад с четырьмя электростанциями: две финские и две российские.

История этого соглашения берет начало в 1970-х годах. После строительства советской Светлогорской ГЭС выработка на финской станции «Иматра» сократилась. Для решения этого вопроса СССР и предложил механизм компенсации. Согласно договоренностям, Финляндия ежегодно получала около 20 тысяч мегаватт-часов электроэнергии.

В апреле 2022 года Хельсинки в одностороннем порядке прекратили закупки российской электроэнергии. Теперь Москва отвечает симметричными мерами, денонсируя те статьи соглашения, которые касались компенсаций.

Финляндия теряет не только поставки, но и право согласовывать режим работы российских ГЭС на Вуоксе. Это создает реальные риски для озера Сайма — крупнейшего водоема страны. Российские операторы теперь могут менять сбросы воды без консультаций с финской стороной.

Эксперты напоминают и о другом провале. Финляндия расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви». Ранее возведенные объекты были снесены. Теперь российская сторона требует компенсацию за понесенные убытки.

Разрыв соглашения по Вуоксе имеет и юридические последствия. Даже если отношения нормализуются, Финляндия не сможет претендовать на восстановление льготных поставок. Документа больше нет — компенсаций тоже. Природные особенности гидросистемы никуда не денутся, а вот доступ к ним — теперь на российских условиях.