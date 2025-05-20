Moody's понизило кредитный рейтинг США до уровня AA1, сославшись на рост дефицита и долговой нагрузки. Решение стало итогом многолетнего накопления бюджетных рисков и политической нестабильности.

Последнее из ведущих рейтинговых агентств пересмотрело отношение к американским финансам. Moody’s понизило долгосрочный суверенный рейтинг США с наивысшего уровня до AA1. Причиной стало устойчивое ухудшение фискальных показателей: дефицит бюджета растет, обслуживание долга дорожает, а переговоры в конгрессе о сокращении расходов все чаще заходят в тупик.

Снижение произошло впервые за более чем сто лет, с 1919 года, когда Moody’s начало присваивать рейтинги американскому долгу. До недавнего времени только это агентство из «большой тройки» продолжало считать экономику США заслуживающей наивысшей оценки. Standard & Poor’s отказалось от AAA еще в 2011 году, Fitch — в 2023-м. Moody’s продержалось дольше, но цифры, по их словам, не оставили выбора.

Финансовая статистика действительно выглядит тяжеловесно. Госдолг превысил $36 трлн и, по расчетам Moody’s, к 2035 году может достигнуть 134% ВВП. На 2024 год показатель составляет 98%. Расходы на выплату процентов по долгам, особенно в условиях высоких ставок, растут быстрее, чем доходы бюджета. Только в 2025 году обслуживание долга обойдется в триллион долларов — вдвое больше, чем в 2022 году.

Претензии Moody’s коснулись не только чисел. Агентство указало на политическую неопределенность и отсутствие устойчивого механизма контроля за бюджетом. Обострившиеся споры вокруг налоговых инициатив Дональда Трампа, а также возможное продление послаблений 2017 года могут добавить к долгу еще $3–5 трлн в течение следующего десятилетия. Попытки Белого дома компенсировать дефицит за счёт оптимизации расходов пока не дали заметного результата.

В самой администрации решение агентства вызвало резкую реакцию. Представители команды Трампа назвали понижение политически мотивированным, обратив внимание на взгляды главного экономиста Moody’s Ника Занди. Министр финансов Скотт Бессент был сдержаннее, признав, что предупреждения об опасности дефицита звучат давно и рейтинги лишь отразили уже известные факты.

Рынки отреагировали быстро. Доходность по американским гособлигациям подскочила на 10–15 базисных пунктов. Ставка по 30-летним бумагам достигла 5% — такого уровня не было с 2023 года. Это создает дополнительную нагрузку на бюджет, ведь растущие ставки автоматически увеличивают стоимость новых заимствований.

Эксперты называют решение Moody’s логичным. По словам Ольги Беленькой из ФГ «Финам», шаг агентства отражает не единичный провал, а совокупность структурных проблем: политические конфликты, слабый контроль за расходами и отсутствие стратегии по сокращению долга. Кирилл Лысенко из «Эксперт РА» дополняет, что снижение рейтинга может привести к цепной реакции — инвесторы будут требовать более высокую доходность, тем самым увеличивая бремя долга.

Все это происходит на фоне снижения доверия к экономической политике США и повышенной волатильности рынков. Экономика остается сильной, но баланс между обязательствами и возможностями все сложнее удерживать. Решение Moody’s стало новым сигналом: устойчивость американского долга больше не воспринимается как данность.