25 октября Банк России повысил ключевую процентную ставку до 21% годовых, установив новый рекорд. Это решение стало неожиданным для аналитиков и связано с высоким уровнем инфляции и экономическими рисками.

На заседании 25 октября Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, установив ее на уровне 21% годовых. Это стало третьим подряд повышением в 2024 году и установило новый рекорд, побив прежний максимум, который держался с февраля 2022 года. Тогда регулятор вынужден был поднять ставку до 20% в ответ на резкий отток средств из банков и угрозу девальвации рубля.

После достижения уровня 20% в 2022 году, ставка оставалась на этом уровне до апреля, а затем снизилась до 7,5%, где оставалась почти год. Новый цикл повышения ставок начался летом прошлого года, когда ставка достигла 16%. С декабря 2023 года по июль 2024 года она оставалась неизменной, но в июле и сентябре 2024 года снова последовали повышения, доведя ставку до нынешних 21%.

Мнения аналитиков разделились, так как большинство ожидали повышения лишь на 100 базисных пунктов. Лишь небольшая группа экспертов предсказала такой резкий шаг. Основной причиной повышения специалисты назвали высокий уровень инфляционного давления в экономике. Согласно данным, инфляция в сентябре достигла 9,8%, что заметно выше целевого уровня в 8%.

Аналитики отметили, что новые проинфляционные риски появились после июльского заседания. К ним относятся устойчиво высокая инфляция, рост корпоративного кредитования и ухудшение бюджетных показателей. Также наблюдается резкий рост инфляционных ожиданий среди населения.

Несмотря на высокие темпы роста цен, замедление экономической активности происходит медленно. Некоторые эксперты отмечают, что факторы, влияющие на инфляцию, выходят за рамки контроля Центрального банка. Кредитование физических лиц замедлилось, тогда как корпоративное продолжает расти, что также создает давление на инфляцию.

Сильный потребительский спрос поддерживает инфляцию, так как зарплаты выросли на 18,7% в первом полугодии, а уровень безработицы составляет рекордные 2,6%. Это приводит к тому, что у населения больше денег, и они активно потребляют товары и услуги. Однако предприятия не успевают за растущим спросом, что также способствует росту цен.

Аналитики подчеркивают, что высокая ключевая ставка может поддержать курс рубля, делая рублевые сбережения более привлекательными. Однако влияние этого фактора будет проявляться не сразу. Приближающийся налоговый период также может оказать значительное влияние на валютный рынок.

Некоторые эксперты считают, что повышение ставки не окажет сильного влияния на курс рубля, так как российский рынок стал более замкнутым и не привлекает западных инвесторов, как это было раньше. Индекс Мосбиржи в первые минуты после объявления о повышении упал ниже 2700 пунктов, но вскоре потери были отыграны.

Рынок ожидал повышения ставки до 20%, и такое решение стало неожиданным. Некоторые компании, имеющие чистую денежную позицию, могут извлечь выгоду из повышения ставки. Среди таких компаний аналитики выделяют «Интер РАО» и «Мать и дитя», которые имеют солидные финансовые показатели. Несмотря на высокие ставки, некоторые компании сектора информационных технологий могут продемонстрировать рост. Эксперты выделяют «Яндекс» и HeadHunter как компании с высоким потенциалом. Рост ставок также может создать интерес к золотодобывающим компаниям, таким как «Полюс», на фоне роста цен на золото.

В заключение, эксперты предупреждают о возможной коррекции на рынке акций из-за повышения ставок и ухудшения экономической ситуации. Данные PMI показывают снижение в промышленности, что может негативно сказаться на рынке акций, если инвесторы начнут закладывать сценарий рецессии.