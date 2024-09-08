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Последствия удара NASA DART по астероиду Диморфос могут привести к метеоритному дождю
Космический аппарат NASA DART совершил историческое столкновение с астероидом Диморфос, изменив его орбиту и создав облако обломков. Эти обломки могут достичь Земли и Марса, потенциально вызывая наблюдаемые метеоритные дожди.

26 сентября 2022 года космический аппарат NASA DART (Double Asteroid Redirect Test) вошел в историю, столкнувшись с астероидом Диморфос. Это событие не только продемонстрировало возможности планетарной защиты, но и привело к образованию облака обломков, которое, как выяснили ученые, может достичь Земли и Марса в будущем, создавая уникальные астрономические явления.

Столкновение DART с Диморфосом произошло на скорости 6,1 км/с и привело к значительному изменению его орбиты вокруг более крупного астероида Дидимос. Это событие стало первой частью международного сотрудничества в области защиты планет от потенциально опасных объектов. Успех миссии DART открыл новые горизонты для изучения динамики космических объектов и их взаимодействия.

Новая модель, представленная в журнале The Planetary Science Journal, показывает, как обломки, выброшенные в результате удара, могут достигнуть как Земли, так и Марса. Ученые проанализировали данные о выбросах и пришли к выводу, что мелкие метеороиды из облака могут попасть в атмосферу обеих планет. Это открытие подчеркивает важность мониторинга космического пространства, так как даже небольшие фрагменты могут стать причиной наблюдаемых метеоритных дождей.

Космический аппарат ESA «Гера» готовится к запуску в октябре 2024 года, чтобы провести детальное исследование места удара. Он соберет данные о массе, структуре и составе Диморфоса, что поможет сделать метод кинетического удара более понятным и воспроизводимым. Ученые уверены, что это исследование даст возможность лучше понять, как управлять угрозами со стороны астероидов в будущем.

Специалисты, работающие над проектом, отмечают, что удар DART предоставляет уникальную возможность для изучения выбросов, так как место удара было зафиксировано как итальянским аппаратом LICIACube, так и наблюдателями на Земле. Это позволяет точно моделировать выброс и его динамику. В ходе исследования было смоделировано три миллиона частиц, которые движутся с различными скоростями и размерами, от тысячных долей миллиметра до нескольких сантиметров.

Элой Пенья-Асенсио из Миланского политехнического университета отметил, что их модель показала, что частицы, выброшенные в результате удара, могут достигнуть гравитационного поля Марса за 13 лет или даже быстрее, если они будут запущены с высокой скоростью. Более того, частицы, движущиеся со скоростью выше 1,5 км/с, могут достичь системы Земля-Луна за аналогичный срок. Это открытие подчеркивает, что даже небольшие фрагменты могут иметь значительное влияние на наши планеты.

Исследование также указывает на то, что направление метеороидов будет зависеть от их положения в ударном шлейфе. Частицы, выброшенные с северной стороны, скорее всего, направятся к Марсу, в то время как южная сторона будет более вероятно направлена к Земле. Ученые предполагают, что самый крупный из этих метеороидов будет размером с софтбольный мяч, и, хотя он сгорит в атмосфере Земли, более мелкие фрагменты могут пересечь марсианскую атмосферу.

Важно отметить, что это исследование открывает новые возможности для наблюдения за метеоритами, связанными с воздействием DART. Ученые надеются, что в ближайшие десятилетия мы сможем наблюдать метеоритные дожди, вызванные этим историческим столкновением. Как подчеркивает Майкл Кёпперс, знание о месте удара и свойствах выброса позволит более точно предсказать, когда и где могут появиться эти метеоры.

С запуском аппарата «Гера» в ближайшее время, а также с продолжающимся мониторингом неба, ученые находятся в уникальной ситуации для изучения последствий этого важного эксперимента. Исследование выброса DART станет важным шагом в понимании динамики космоса и поможет человечеству лучше подготовиться к возможным угрозам в будущем.

#космос #nasa #dart #метеориты #диморфос #планетарная защита
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