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Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
В результате утечки данных из базы Epic Games Store стало известно о множестве секретных игровых проектах, которые находятся в разработке у различных крупных издателей. Среди них были обнаружены как новые части популярных франшиз, так и совершенно неизвестные ранее наименования.

Игровая индустрия всегда славилась своей способностью хранить тайны и подогревать интерес игроков к будущим релизам. Однако иногда эта завеса секретности бывает приоткрыта, позволяя заглянуть за кулисы и узнать о том, что ждет нас в ближайшие месяцы и годы. Именно такой случай произошел недавно с базой данных Epic Games Store.

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Недавно в Сети появилась утечка данных из базы Epic Games Store, которую обнаружил сервис EpicDB, созданный по аналогии с SteamDB. Этот ресурс анализировал и выискивал интересную информацию в огромном массиве данных цифрового магазина Epic Games. Однако разработчики быстро среагировали и закрыли доступ к EpicDB, поскольку выявленные сведения были слишком конфиденциальными.

Тем не менее, пользователям удалось обнаружить множество любопытных деталей о будущих играх, которые планируются к выпуску в Epic Games Store. Многие из них значились под кодовыми названиями, которые не сразу поддавались расшифровке. Например, Sabre Interactive работает над проектом под кодовым именем "Turok", который может оказаться новой частью культовой серии динозавров.

Другие находки были более очевидными. Так, стало известно, что BioShock 4 разрабатывается под названием "Parkside" и находится в активной стадии производства с 2019 года.

Также в списке была замечена запись о порте The Last of Us Part 2 для ПК, известном под кодом "Utah".

Особый интерес вызвали кодовые названия, выбранные различными издателями. Некоторые из них были вдохновлены едой, как, например, "Porridge" от Sega, "Profiterole" от Ubisoft или "Chimichanga" от Sabre Interactive. Другие были просто странными, вроде "CurlyWurly" от Sega.

Эта неожиданная утечка данных дает игрокам возможность заглянуть за кулисы индустрии и узнать о множестве интригующих проектов, которые находятся в разработке у крупнейших компаний. Хотя большинство из них еще не анонсированы официально, теперь у нас есть хотя бы представление о том, что ждет нас в ближайшем будущем.

#epic games store #утечка данных #новые игры
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