На днях вышел шестой сезон контента SWTOR «Строим основание» (Building a Foundation) и обновление игры 7.4.1.

Star Wars: The Old Republic — популярная MMO во вселенной «Звездных войн» — все еще находится в разработке, хотя с момента ее премьеры прошло 13 лет.

В рамках последнего обновления разработчики расширяют сюжет вокруг семьи Инрокини и вводят долгожданные ночные свидания с компаньонами, к которым мы относимся с особым уважением. Игра, работающая по модели free-to-play, показывает, что она все еще жива, и дает геймерам то, что они от нее ожидают.

Шестой сезон Star Wars: The Old Republic — Building a Foundation — получил сразу 3 новые сюжетные миссии, связанные с семьей Чисс Инрокини, которые ранее были представлены в дополнении Knights of the Eternal Throne 2016 года.





Ночные свидания (Date Night), в свою очередь, является частью обновления 7.4.1 и предлагает геймерам крайне интересное взаимодействие с определенными компаньонами. Они представлены в виде заданий, повторяющихся еженедельно. Они полностью дублированы и включают сцены, уникальные для интересов партнера. Пока на свидание можно пригласить лишь Терон Шан, Лану Бенико, Кота Вортена и Арканна, но похоже, что в будущем, можно пригласить на свидание и других компаньонов. Со всеми подробностями о шестом сезоне и обновлении 7.4.1 можно ознакомиться здесь.

Еще в 2023 году Broadsword Online Games, в которой работали сотрудники дочерней компании EA Mythic Entertainment, взяла на себя разработку Star Wars: The Old Republic у BioWare, чтобы позволить последней сконцентрироваться на Mass Effect и Dragon Age. После того, как в сети появились опасения, что серверы SWTOR будут закрыты, BioWare заверила геймеров, что ничего подобного не произойдет и что дальнейшие расширения запланированы на 2024 и 2025 годы.

Star Wars: The Old Republic — это бесплатная многопользовательская онлайн-игра, действие которой происходит в огромной вселенной «Звездных войн». Он был выпущен в декабре 2011 года студией BioWare, известной созданием насыщенных повествований и обширных миров в ролевых играх. Sta Wars: The Old Republic позволяет геймерам исследовать галактику в качестве представителей одного из множества классов, включая рыцарей-джедаев, охотников за головами, контрабандистов и специальных агентов.

В игре большое внимание уделяется сюжету. Он предлагает как одиночные приключения, так и кооперативные миссии, а также включает элементы PvP (игрок против игрока). Ее уже давно хвалят за глубокую систему диалогов, которая позволяет нам делать выбор, влияющий на развитие сюжета и взаимоотношения с другими персонажами.