На Курской АЭС, несмотря на многократные атаки дронов ВСУ, введён в строй самый мощный российский энергоблок. С 1 мая он начнёт поставки энергии и мощности в Единую энергосистему страны

История, которую пишут сейчас под Курском, вполне может стать сюжетом для фильма-катастрофы с хорошим концом. Пока одни пытаются достать до станции дронами, другие — запускают самый мощный реактор в стране.

Речь, конечно, о Курской АЭС-2. Госкорпорация «Росатом» официально перевела первый блок ВВЭР-ТОИ из статуса стройки в статус действующего объекта. Цифры здесь внушительные: электрическая мощность — 1253 МВт. И пока это абсолютный рекорд среди всех атомных блоков России. Фото: «Росатом»

В «Росатоме» уже подписали все необходимые документы, так что с 1 мая новинка начнет полноценно работать на рынок. Иными словами, электроэнергия и мощность от этого гиганта пойдут в Единую энергосистему страны. Для обычных потребителей это незаметно — просто в розетке станет чуть спокойнее, а у энергетиков прибавится маневра.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя событие, не стал приукрашивать ситуацию. Он прямо сказал: строить и налаживать оборудование пришлось в трудной, практически боевой обстановке на юге России. Те, кто следит за новостями, прекрасно поймут, о чем речь.

ВСУ действительно не раз пытались атаковать Курскую АЭС беспилотниками. И пока одни запускали дроны, другие — иногда под вой сирен — продолжали крутить вентили, проверять герметичность и выводить реактор на мощность. Трудовой подвиг, хотя сами строители и энергетики, скорее всего, скажут: просто работали.

За время стройки через площадку прошло больше 90 тысяч человек — от проектировщиков до монтажников и наладчиков. 250 подрядных и субподрядных организаций. Это целая армия, причем работавшая фактически у границы с зоной боевых действий.

Лихачев назвал это «реальным воплощением связи поколений через преемственность опыта и инновации». Звучит пафосно, но по сути так и есть: на станции вместе работали и ветераны атомной отрасли, и совсем молодая поросль. И те, кто помнит Чернобыль, и те, кто родился уже в XXI веке.

Но останавливаться на одном блоке не планируют. Как заявил глава «Росатома», в ближайшие годы на той же площадке построят еще три аналогичных блока. Когда это произойдет, старая Курская АЭС сможет полностью уйти на покой, а регион получит четыре современных реактора нового поколения.

Ирония судьбы в том, что как раз безопасность — один из главных аргументов. Эти блоки спроектированы так, чтобы выдерживать любые удары извне. В том числе — те самые дроны, от которых станцию сейчас приходится защищать круглосуточно.