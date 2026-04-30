Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GOTREK
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
На Курской АЭС, несмотря на многократные атаки дронов ВСУ, введён в строй самый мощный российский энергоблок. С 1 мая он начнёт поставки энергии и мощности в Единую энергосистему страны

История, которую пишут сейчас под Курском, вполне может стать сюжетом для фильма-катастрофы с хорошим концом. Пока одни пытаются достать до станции дронами, другие — запускают самый мощный реактор в стране.

Речь, конечно, о Курской АЭС-2. Госкорпорация «Росатом» официально перевела первый блок ВВЭР-ТОИ из статуса стройки в статус действующего объекта. Цифры здесь внушительные: электрическая мощность — 1253 МВт. И пока это абсолютный рекорд среди всех атомных блоков России.Фото: «Росатом»

В «Росатоме» уже подписали все необходимые документы, так что с 1 мая новинка начнет полноценно работать на рынок. Иными словами, электроэнергия и мощность от этого гиганта пойдут в Единую энергосистему страны. Для обычных потребителей это незаметно — просто в розетке станет чуть спокойнее, а у энергетиков прибавится маневра.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя событие, не стал приукрашивать ситуацию. Он прямо сказал: строить и налаживать оборудование пришлось в трудной, практически боевой обстановке на юге России. Те, кто следит за новостями, прекрасно поймут, о чем речь.

ВСУ действительно не раз пытались атаковать Курскую АЭС беспилотниками. И пока одни запускали дроны, другие — иногда под вой сирен — продолжали крутить вентили, проверять герметичность и выводить реактор на мощность. Трудовой подвиг, хотя сами строители и энергетики, скорее всего, скажут: просто работали.

За время стройки через площадку прошло больше 90 тысяч человек — от проектировщиков до монтажников и наладчиков. 250 подрядных и субподрядных организаций. Это целая армия, причем работавшая фактически у границы с зоной боевых действий.

Лихачев назвал это «реальным воплощением связи поколений через преемственность опыта и инновации». Звучит пафосно, но по сути так и есть: на станции вместе работали и ветераны атомной отрасли, и совсем молодая поросль. И те, кто помнит Чернобыль, и те, кто родился уже в XXI веке.

Но останавливаться на одном блоке не планируют. Как заявил глава «Росатома», в ближайшие годы на той же площадке построят еще три аналогичных блока. Когда это произойдет, старая Курская АЭС сможет полностью уйти на покой, а регион получит четыре современных реактора нового поколения.

Ирония судьбы в том, что как раз безопасность — один из главных аргументов. Эти блоки спроектированы так, чтобы выдерживать любые удары извне. В том числе — те самые дроны, от которых станцию сейчас приходится защищать круглосуточно.

#россия #энергетика #беспилотники #строительство #курская область #аэс #рекорд #промышленность рф
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter