ТАСС: первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения ОДЭК с реактором БРЕСТ-ОД-300, который Росатом строит в Северске (Томская область) в рамках проекта "Прорыв", фактически уже функционирует. Такое заявление на пресс-конференции в ТАСС сделал научный руководитель НИКИЭТ (предприятие Росатома) Евгений Адамов.

В Томской области, в закрытом городе Северске, на площадке СХК, заработал объект, которого раньше не было нигде. Это первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения.

И тут важно понимать: речь не про концепт-арт и не про презентацию в PowerPoint. Один из трёх ключевых объектов уже построен, и сейчас его настраивают, как сложный музыкальный инструмент. Два других возводятся по графику, без отставаний. Слова Евгения Адамова, научного руководителя НИКИЭТ («Росатом»), прозвучали на пресс-конференции максимально конкретно: «ОДЭК уже начал функционировать». Без оговорок «если всё сложится». Изображение - Gemini

Обычные АЭС работают как костёр. Дрова сгорели — остались угли, и эти угли нужно куда-то девать на тысячи лет. В Северске пытаются сделать печь, которая может переваривать собственные угли обратно в дрова. Плюс — сжигать самые ядовитые и долгоживущие осколки (специалисты называют их минорными актинидами).

Теоретически эту схему придумали давно. Но вот чтобы взять и построить на одной площадке завод, реактор и переработку — такого не делал никто. Ни в США, ни во Франции, ни в Китае.

И уникальность северского комплекса в том, выключить иши заменить одну из трёх взаимосвязанных частей — не выйдет.

Первый — модуль по производству ядерного топлива. Построили в 2024 году. Сейчас там идут пусконаладочные работы. По оценке Адамова, к концу 2026-го или в самом начале 2027 года объект уже начнёт выпускать штатную топливную зону для реактора БРЕСТ. Пока — тонкая настройка, но первый шаг сделан.

Второй — энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В качестве теплоносителя там используется расплав свинца. Выглядит страшновато (свинец — он тяжёлый, агрессивный), но с точки зрения физики этот вариант куда безопаснее привычных воды или натрия. Запуск блока намечен на 2028 год — это момент, когда новая логика ядерной энергетики будет проверена в железе.

Третий — модуль переработки облученного топлива. По первоначальным планам его должны были закончить к 2030-му. Но важнейшую научную часть задачи, судя по всему, решили с опережением. Адамов сообщил, что прямо сейчас в действующий реактор БН-600 уже загрузили минорные актиниды. Те самые, из-за которых весь сыр-бор с вечными отходами. Работа началась, даже не дожидаясь финальных сроков стройки.

И именно этот «треугольник»: производство → реактор → переработка — и выводит Северск в абсолютные мировые лидеры. Аналогов просто не существует.

Любой, кто хоть раз сталкивался со стройкой атомных объектов, знает: это не небоскрёбы из стекла и бетона, тут всё жёстче. Требования по безопасности такие, что обычный прораб поседеет за месяц. А в Северске задача была ещё сложнее: три совершенно разных по назначению объекта, с разной вентиляцией, разной защитой, разной логикой работы, нужно было состыковать в единую технологическую цепочку.

Представьте себе детский конструктор, где детали из разных наборов, они сделаны из разного пластика и должны щёлкать друг с другом с точностью до миллиметра. Примерно так.

То, что топливный модуль сдали — это инженерный сигнал всему рынку: первое звено выдержало. Теперь все взгляды прикованы к 2028 году. Если реактор БРЕСТ-ОД-300 запустят в срок и он заработает в связке с переработкой — это будет момент, когда ядерная энергетика перестанет быть производителем «вечных» отходов.