Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GOTREK
В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
ТАСС: первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения ОДЭК с реактором БРЕСТ-ОД-300, который Росатом строит в Северске (Томская область) в рамках проекта "Прорыв", фактически уже функционирует. Такое заявление на пресс-конференции в ТАСС сделал научный руководитель НИКИЭТ (предприятие Росатома) Евгений Адамов.

В Томской области, в закрытом городе Северске, на площадке СХК, заработал объект, которого раньше не было нигде. Это первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения.

И тут важно понимать: речь не про концепт-арт и не про презентацию в PowerPoint. Один из трёх ключевых объектов уже построен, и сейчас его настраивают, как сложный музыкальный инструмент. Два других возводятся по графику, без отставаний. Слова Евгения Адамова, научного руководителя НИКИЭТ («Росатом»), прозвучали на пресс-конференции максимально конкретно: «ОДЭК уже начал функционировать». Без оговорок «если всё сложится».Изображение - Gemini

Обычные АЭС работают как костёр. Дрова сгорели — остались угли, и эти угли нужно куда-то девать на тысячи лет. В Северске пытаются сделать печь, которая может переваривать собственные угли обратно в дрова. Плюс — сжигать самые ядовитые и долгоживущие осколки (специалисты называют их минорными актинидами).

Теоретически эту схему придумали давно. Но вот чтобы взять и построить на одной площадке завод, реактор и переработку — такого не делал никто. Ни в США, ни во Франции, ни в Китае.

И уникальность северского комплекса в том, выключить иши заменить одну из трёх взаимосвязанных частей — не выйдет.

Первый — модуль по производству ядерного топлива. Построили в 2024 году. Сейчас там идут пусконаладочные работы. По оценке Адамова, к концу 2026-го или в самом начале 2027 года объект уже начнёт выпускать штатную топливную зону для реактора БРЕСТ. Пока — тонкая настройка, но первый шаг сделан.

Второй — энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В качестве теплоносителя там используется расплав свинца. Выглядит страшновато (свинец — он тяжёлый, агрессивный), но с точки зрения физики этот вариант куда безопаснее привычных воды или натрия. Запуск блока намечен на 2028 год — это момент, когда новая логика ядерной энергетики будет проверена в железе.

Третий — модуль переработки облученного топлива. По первоначальным планам его должны были закончить к 2030-му. Но важнейшую научную часть задачи, судя по всему, решили с опережением. Адамов сообщил, что прямо сейчас в действующий реактор БН-600 уже загрузили минорные актиниды. Те самые, из-за которых весь сыр-бор с вечными отходами. Работа началась, даже не дожидаясь финальных сроков стройки.

И именно этот «треугольник»: производство → реактор → переработка — и выводит Северск в абсолютные мировые лидеры. Аналогов просто не существует.

Любой, кто хоть раз сталкивался со стройкой атомных объектов, знает: это не небоскрёбы из стекла и бетона, тут всё жёстче. Требования по безопасности такие, что обычный прораб поседеет за месяц. А в Северске задача была ещё сложнее: три совершенно разных по назначению объекта, с разной вентиляцией, разной защитой, разной логикой работы, нужно было состыковать в единую технологическую цепочку.

Представьте себе детский конструктор, где детали из разных наборов, они сделаны из разного пластика и должны щёлкать друг с другом с точностью до миллиметра. Примерно так.

То, что топливный модуль сдали — это инженерный сигнал всему рынку: первое звено выдержало. Теперь все взгляды прикованы к 2028 году. Если реактор БРЕСТ-ОД-300 запустят в срок и он заработает в связке с переработкой — это будет момент, когда ядерная энергетика перестанет быть производителем «вечных» отходов.

#россия #технологии #строительство #аэс #северск #томская область #брест-од-300
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter