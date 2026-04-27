Российские операторы связи стремятся перенести внедрение нового механизма оплаты зарубежного интернет-трафика. Суть инициативы — введение платы за пользование VPN при превышении ежемесячного лимита в 15 ГБ, которое изначально было намечено на 1 мая 2026 года. Участники рынка обратились к Минцифры с просьбой отсрочить этот момент.

Казалось бы, решение принято, идея сформулирована. Но, как выяснили «Ведомости», главная преграда на пути отмены безлимитного VPN скрывается там, где её обычно не ждут — в недрах биллинговых систем операторов. И дело тут совсем не в нежелании сотовых гигантов выполнять указания.

Проблема исключительно технологическая. Представьте себе банк, который должен мгновенно отличить рублёвый перевод от валютного, причём у каждого клиента — десятки счетов и особые условия. Примерно так же чувствует себя современная биллинговая система оператора. Ей нужно в реальном времени отследить пакет данных, понять: это «наш» трафик или «иностранный»? — а затем корректно списать деньги или уведомить абонента. С учётом того, что у операторов десятки тарифов и миллионы абонентов, задача плавно перетекает в разряд головоломных. Изображение - gemini

И самое интересное начинается в тот момент, когда кто-то пытается чётко сказать: «А что вообще считать тем самым международным трафиком?» С точки зрения сети, любой VPN-пакет выглядит как зарубежный гость. Но не всё так однозначно.

Часть российских сервисов, особенно после ухода западных вендоров, физически работает через иностранные IP. А есть ещё сети доставки контента (CDN), которые специально созданы, чтобы прятать «заграницу»: сервер формально принадлежит глобальной сети, но стоит в соседнем доме. Для биллинга это зарубежный трафик, для пользователя — локальный. В итоге пока даже эксперты рынка спорят о базовом определении, не говоря уже о тарификации.

И пока инженеры бьются над математикой, сами условия для абонента остаются размытыми. Никто толком не знает, что ждёт пользователя с лишним гигабайтом.

По неофициальным данным, внутри отрасли всерьёз обсуждают ставку около 150 рублей за дополнительный гигабайт. Но это только верхушка айсберга. Гораздо важнее другое: операторы пока не выбрали модель наказания. Будет это плавное снижение скорости (классический «режим черепахи»), автоматическое списание денег за каждый мегабайт или жёсткий «стоп-кран» с отключением доступа до конца месяца. Вариантов много, окончательного решения ноль.

На этом тревожном фоне сами операторы выступили с довольно разумным предложением — взять паузу. Им нужно несколько месяцев, чтобы доработать системы и адаптировать линейку тарифов. Без этого любой запуск обернётся коллапсом поддержки и миллионами ошибочных списаний.

Так же многие участники рынка, знакомые с ситуацией, считают, что надеяться на запуск летом — наивно. Реальный срок, скорее всего, сдвинется на осень, а то и позже. Слишком высока цена ошибки, если автоматика начнёт вычитать деньги за просмотр «ВКонтакте» или фильм из легальной онлайн-кинотеатра, чей CDN-сервер вдруг оказался за бугром.

Так что пока что мы наблюдаем классический для нашей IT-сферы парадокс: запретить легко, а технически реализовать учёт — трудно. Регуляторы торопят события, но математика и инженерия диктуют свои жёсткие сроки. Для простого пользователя это означает одно: зона комфорта с безлимитным VPN, скорее всего, сохранится как минимум до осени. А вот когда инженеры договорятся с биллингом и пропишут чёткие правила — тогда начнётся совсем другая история.