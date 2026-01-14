INTERFAX.RU: российская спутниковая группировка в 2025 году увеличилась с 288 до 300 космических аппаратов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

Двенадцать спутников за год — звучит скромно, особенно на фоне новостей о тысячах аппаратов у конкурентов. Здесь нет прорыва или гонки за рекордами. Это скорее шаг размеренный и рабочий — как замена старой проводки в большом доме: не видно, но необходимо. Ведь главное сегодня — не просто «сколько», а что именно летает над головой и какую работу выполняет.

Наша орбитальная группировка — это не просто набор «железок», а настоящий живой механизм. У неё есть «глаза» — спутники, которые следят за пожарами и рисуют карты. Есть «уши» — будущая система «Сфера», которая должна дать связь и интернет. Есть свой «внутренний GPS» — ГЛОНАСС. И, разумеется, есть то, о чём говорят обычно вполголоса, но что часто двигает вперёд всю отрасль — спутники для обороны и безопасности. Именно они, судя по всему, и составляют весомую часть новых запусков. Весь этот рост — он про одно: тихую, плановую ротацию. Старая техника уходит на покой, а новая, более современная, занимает её место. И так — виток за витком.

Впрочем, гораздо важнее один конкретный, долгожданный пуск, который в 2025 году всё-таки состоялся. Речь о тяжёлой «Ангаре-А5», которая впервые ушла в небо с космодрома Плесецк, неся на борту аппаратуру для Минобороны. На фоне этого шага общая статистика меркнет. Это был не просто запуск — это была проверка на зрелость.

Дело в том, что до этого все тяжёлые «Ангары» стартовали только с Байконура, который Россия арендует у Казахстана. Плесецк — наша земля. И этот успешный пуск означает, что у России теперь есть полноценная, независимая возможность отправлять в космос самые сложные и стратегически важные грузы со своей территории. Это вопрос не просто престижа, а национального суверенитета в космосе. Получилось. И это, пожалуй, главная космическая победа года, о которой не кричали на всех углах, но которая изменила очень многое.

Мантуров наметил и дальнейший путь. Следующий рубеж — запустить «Ангару» уже с нового космодрома Восточный. Это превратит её из «штучного» изделия в рабочую лошадку для всей национальной программы. И задачи у этой лошадки — грандиозные.

Во-первых, это российская орбитальная станция (РОС), которую собираются строить после МКС. Без тяжелого носителя её не собрать. Во-вторых, пилотируемые полёты на корабле «Орел». В-третьих, для полётов к далёкой Луне тоже понадобится мощная ракета. «Ангара» становится тем фундаментом, на котором будут держаться все эти амбиции.

2025 год в российском космосе запомнится не громкими сенсациями, а важной, «тихой» работой. Небольшой, но рост группировки. Ключевой, наконец состоявшийся, пуск с Плесецка. Продолжение строительства инфраструктуры на Восточном.

Страна методично, шаг за шагом, создаёт свою, независимую космическую экосистему: свои ракеты, свои стартовые площадки, свои спутниковые системы. Получается пока не всё и не всегда быстро. Но вектор очевиден. Двенадцать новых спутников и одна успешная «Ангара» с Плесецка — это и есть его самые наглядные подтверждения в уходящем году.