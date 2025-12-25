Предприятие возобновило поставки для нужд оборонно-промышленного комплекса России

К середине 2023 года Климовский специализированный патронный завод имени Андропова — стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — оказался на грани банкротства. Из-за ареста счетов и огромных долгов завод был парализован, поставки прекратились. Частные собственники довели предприятие до критического состояния, что могло привести к разрыву важной технологической цепочки в оборонной промышленности.

Ситуацию спасло то, что завод был срочно включён в контур ответственности государственной корпорации «Ростех».

Первые шаги были направлены на спасение предприятия. Они включали полное погашение налоговых долгов, для снятия арестов со счетов. Также была проведена реструктуризация задолженности перед энергетиками и восстановлены разорванные кооперационные связи. Без поставок пороха, латуни и свинца производство было бы невозможно.

«Наши действия не просто спасли завод. Мы восстановили критически важную технологическую цепочку для ОПК страны», — отметил замгендиректора «Ростеха» Александр Назаров.

После периода стабилизации началась активная фаза восстановления. «Ростех» инициировал масштабную программу финансового оздоровления, оптимизировал логистику и систему снабжения, а также произвёл ремонт оборудования.

Внедрение современных технологий и автоматизация производства позволили значительно повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, включая автоматные и пистолетные патроны, а также боеприпасы для подводной стрельбы и спортивно-охотничью линейку.