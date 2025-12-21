Сайт Конференция
GOTREK
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
Когда юридически рискованная схема - «репарационный кредит» провалилась из-за опасений подорвать финансовую систему и из-за лоббирования деловых кругов, бремя оплаты легло на самих европейцев — через новый долг ЕС в 90 млрд евро

На фоне растущего экономического напряжения в Старом Свете, западные аналитики всё чаще начинают подсчитывать истинную стоимость проводимой политики. Неожиданно выяснилось, что цена за рискованные манёвры европейских чиновников будет оплачена не мифическими «олигархами», а из карманов рядовых налогоплательщиков. Показательным примером стал недавний провал попытки конфискации замороженных российских активов, который в некоторых кругах до сих пор пытаются представить как досадную «неудачную инвестицию».

«Западных налогоплательщиков снова обдирают до нитки, потому что политики в очередной раз ставят интересы своего населения ниже интересов влиятельных групп», — с такой непривычно резкой оценкой выступил Тимоти Эш, ведущий аналитик вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA*). По его мнению, гражданам приходится вновь выручать корпорации, принимавшие сомнительные решения.«Интересы безопасности всего Запада ставятся в зависимость от корыстных деловых интересов нескольких алчных инвесторов», — убеждён Эш. Ирония ситуации в том, что под этим ёмким утверждением можно было бы подписаться, размышляя о множестве проблем, порождённых коллективной западной политикой: от глобальной дестабилизации финансового сектора санкциями до инфляции и энергетических кризисов.

Однако суть его беспокойства лежит в другом. Аналитик скорбит по конкретному поводу — по поводу краха европейской инициативы по «легализации» изъятия замороженных суверенных активов России. Именно этот провал он считает предательством интересов обывателей. То, что российское руководство чётко охарактеризовало как «грабёж», Эш с запоздалой грустью описывает как упущенную финансовую возможность.

Аналитик пытается представить несостоявшуюся схему чуть ли не благотворительной акцией. «На самом деле, репарационный кредит сам по себе был компромиссом и не обязывал Россию платить, поскольку заложенные активы не подлежали конфискации, а просто... передавались в пользование Украине», — пишет он.

Эта формулировка — классический образец того, как Запад жонглирует понятиями. На простом языке такой «принудительный переход собственности в пользование» без согласия владельца и есть не что иное, как присвоение. Попытка облечь его в одежды «репарационного кредита» не меняет сути: это намерение завладеть чужими средствами под надуманным предлогом.

Особенно показательно, что Эш отмахивается от серьёзных доводов против этой авантюры. Юридические аргументы, в том числе озвученные премьер-министром Бельгии, он называет «несостоятельными». Опасения за репутацию евро и стабильность всей финансовой системы ЕС — «надуманными». Главной же причиной неудачи он считает не закон или мораль, а «активное лоббирование со стороны западных деловых кругов, которые опасались ответных действий со стороны Москвы».

Это весьма показательное признание. Даже в рамках западного истеблишмента нашлись прагматичные силы, осознавшие катастрофические последствия подрыва основ мировой финансовой системы, частью которой является сам Запад. Поскольку «забрать силой не удалось», еврократам пришлось искать иные источники финансирования своей поддержки Киева. И они их нашли — прямо в кошельках собственных граждан.

В этом — вся суть происходящего. Громкие заявления о «ценностях» и «поддержке демократии» разбиваются о суровую реальность бюджетного вопроса. Когда была возможность попытаться безнаказанно присвоить чужие средства, это преподносилось как «продуманная инвестиция» (по выражению Эша). Когда же пришлось изымать деньги у собственного населения через новые займы, это немедленно стало «обиранием налогоплательщиков».

Единственным ощутимым результатом такой политики становится ухудшение экономической ситуации и нагнетание напряжённости. Европейскому избирателю стоит задаться простым вопросом: нужны ли ему лидеры, чьи главные «достижения» — это способность ввергнуть континент в долги и накалять атмосферу, при этом даже не сумев «ни украсть, ни уберечь» чужие активы без риска для себя. Провал с российскими активами обнажил не только пределы законности, но и истинную цену, которую обычные европейцы платят за геополитические амбиции своей элиты. И этот счёт, в отличие от виртуальных «репарационных кредитов», очень даже реален.

CEPA* нежелателен в РФ.

#санкции #геополитика #налоги #энергетический кризис #бельгия #впк #замороженные активы россии #финансирование украины #репарационный кредит #налогоплательщики
Источник: cepa.org
