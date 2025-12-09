РИА Новости: костромская компания "Лодка 44" построит в Костромской области завод по производству комплектующих для водно-моторной техники, проект единогласно одобрен региональным советом по привлечению инвестиций, сообщает обладминистрация.

В Костромской области дан старт значимому инвестиционному проекту в сфере промышленного производства. Местная компания «Лодка 44», уже более десяти лет являющаяся заметным игроком на рынке комплектующих для водно-моторной техники, объявила о планах по строительству собственного завода. Проект, единогласно одобренный региональным советом по привлечению инвестиций, направлен на преодоление дефицита продукции и укрепление импортозамещения в этой специализированной нише.

Компания «Лодка 44» работает с 2013 года, успешно освоив производство широкого ассортимента оборудования и запчастей для катеров, лодок и яхт. Её продукция, по данным пресс-службы администрации области, пользуется устойчивым спросом не только в России, но и в странах ЕАЭС — Беларуси и Казахстане.

Однако именно рост внутреннего рынка и изменения в логистических цепочках последних лет выявили главную проблему: текущие мощности компании не справляются с объёмом заказов. Спрос стабильно превышает предложение, а срок ожидания для клиентов по некоторым позициям может достигать более полугода. Эта ситуация стала ключевым драйвером для перехода на качественно новый уровень производства. Для решения проблемы дефицита инвестор планирует вложить в развитие предприятия свыше 100 миллионов рублей. Проект будет реализован в два этапа, что позволит компании постепенно наращивать мощности без остановки текущей деятельности:

Первый этап (до 2026 года), будет проведён капитальный ремонт уже приобретённого здания. Здесь разместится современное производство остекления для водной техники (ветровых стекол, иллюминаторов) и современный складской комплекс. Это позволит в краткосрочной перспективе увеличить выпуск наиболее востребованной продукции.

Второй этап (к 2028 году) предусматривает возведение нового производственного корпуса. Он будет предназначен для значительного расширения швейного производства — цеха по изготовлению тентов, чехлов, сидений и других мягких элементов для лодок и катеров. Важным аспектом успешного старта проекта стала всесторонняя поддержка со стороны властей Костромской области. Региональный совет по привлечению инвестиций не просто одобрил инициативу, но и утвердил для «Лодки 44» режим наибольшего благоприятствования.

Компании будет обеспечено комплексное сопровождение со стороны региональной администрации. Это подразумевает помощь в ускоренном согласовании разрешительной документации, возможное предоставление налоговых льгот в рамках регионального законодательства, а также содействие в подключении к инфраструктуре и подборе квалифицированных кадров. Ведь запуск подобного завода, как «Лодка 44» имеет многоуровневое положительное влияние. Проект напрямую направлен на насыщение российского рынка качественными комплектующими, снижение зависимости от импорта и сокращение сроков ожидания для потребителей и сервисных центров по всей стране.

Так же это новые рабочие места, рост налоговых отчислений в местный бюджет и развитие кооперационных связей. Проект укрепляет промышленный профиль региона, демонстрируя его привлекательность для капиталовложений в реальный сектор. К 2028 году Кострома получит современный специализированный промышленный кластер, способный обеспечить запчастями любителей и профессионалов водной отрасли по всей России.