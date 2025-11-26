Новая трасса свяжет важнейшие транспортные направления Ленинградской области

Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин официально объявил о старте реализации одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов в регионе — строительства второй кольцевой автодороги (КАД-2). Заявление Марата Хуснуллина, сделанное в эфире телеканала «Россия-24», было лаконичным, но предельно насыщенным: «Реализация проекта по строительству КАД-2 уже началась». Ключевой аспект, на который обратил внимание вице-премьер, — финансирование. «Сложностей с финансированием дорожных объектов в России нет», — заявил он. Этот тезис особенно важен на фоне ранее утвержденных планов, согласно которым строительные работы должны были начаться лишь в 2026 году. Фактический старт проекта на несколько лет раньше срока свидетельствует о наличии целевого финансирования и политической воли для его ускоренной реализации.

Новое кольцо не будет дублировать существующую КАД, а существенно отодвинет границы транспортной доступности, соединив ключевые города-спутники и направляя транзитные потоки в обход не только Санкт-Петербурга, но и его ближайших пригородов. Планируемая трасса пройдет через: Петергоф (южное направление), Гатчину (юго-запад), Отрадное (восток), Всеволожск (северо-восток), Токсово и Агалатово (север) до пересечения с федеральной трассой «Скандинавия» (А-181).

Кроме того, проект предусматривает создание ключевых транспортных развязок:

· С платной магистралью М-11 «Нева», ведущей к Москве.

· С будущим Восточным скоростным диаметром (ВСД), который замкнет высокоскоростную дугу вокруг восточной части города.

Несмотря на оптимистичные заявления о финансировании, проект КАД-2 остается мегастройкой, сопряженной с серьезными сложностями. Предстоит провести масштабные изыскательские работы, решить вопросы с изъятием земель, разработать проекты сложных многоуровневых развязок и экологических переходов. Кроме того, маршрут проходит через разнородные ландшафты, что потребует строительства множества мостов, виадуков и тоннелей.