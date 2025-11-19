Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Южной Корее запустили крупнейшую в стране плавучую солнечную электростанцию
Южная Корея продвинулась в области возобновляемой энергетики, завершив строительство знакового проекта на плотине Имха к востоку от города Андон.

В Южной Корее состоялся запуск революционного энергетического объекта. На водохранилище плотины Имха в провинции Кёнсан-Пукто начала работу крупнейшая в стране плавучая солнечная электростанция, мощностью 47 мегаватт.

Ключевой особенностью нового комплекса является его интеграция с уже существующей инфраструктурой. На плотине Имха уже много лет успешно работает гидроэлектростанция мощностью 50 МВт. Инженеры предложили инновационное решение, объединив два источника возобновляемой энергии в единую систему.Принцип работы гибридной системы прост и гениален:

· Днем массив солнечных панелей активно поглощает солнечный свет, преобразуя его в электричество и подавая его напрямую в сеть.

· Ночью или в пасмурную погоду автоматика переключает энергоснабжение на гидроэнергетические мощности плотины.

Такой подход позволяет обеспечить стабильный и непрерывный уровень генерации, сглаживая главный недостаток солнечной энергетики — ее зависимость от времени суток и погодных условий. Это важный шаг на пути к созданию надежных и самодостаточных "зеленых" энергосистем.

Этот объект отличает не только мощность, но и уникальный дизайн. Вместо стандартного расположения панелей в строгие ряды, система состоит из 16 взаимосвязанных плавучих платформ, которые выложены в формы, имеющие глубокий культурный смысл для каждого корейца.

· Тхэгыкки: центральная часть композиции повторяет узор национального флага Южной Кореи, символизирующий гармонию инь и ян, вселенского равновесия.

· Мугунхва: другие платформы образуют стилизованное изображение гибискуса, или мугунхва — национального цветка страны, олицетворяющего ее несгибаемый дух.

Такой подход превратил промышленный объект в произведение искусства, демонстрируя, что функциональность и эстетика могут идти рука об руку. Станция стала не просто источником энергии, но и предметом национальной гордости.

После выхода на полную мощность новый гибридный комплекс будет производить 61 миллион киловатт-часов чистой энергии ежегодно.

Чтобы оценить масштаб, достаточно представить, что этого объема достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно 22 000 домашних хозяйств в течение всего года. Или покрыть около 27% от общего энергопотребления города Андон, в котором расположена плотина.

Это существенно снижает нагрузку на традиционные энергосети региона, внося весомый вклад в выполнение Южной Кореей своих обязательств по переходу на возобновляемые источники энергии.

#новости #энергетика #южная корея #строительство #солнечные панели #зеленая энергия #гидроэлектростанция #плотина #плавучая солнечная электростанция
Источник: atomic-energy.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
8
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
4
Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
2
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
15
Китай создает крупнейшее в мире атомное грузовое судно
8
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
1
Бельгия не планирует инвестировать $300 млн в разработку истребителя FCAS
+
Строительство новых ГЭС в России может начаться только после определения механизмов финансирования
1
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
1
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
4
ВС Польши впервые перебросили 30-тонные РСЗО Homar-K к месту учений по воздуху на Ан-124
2
Палеонтологи обнаружили в Бразилии скелет рептилии возрастом около 240 миллионов лет
+
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
Ученые Японии совершили прорыв в диагностике термоядерной плазмы
1
Ulefone предлагает защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra с проектором и аккумулятором ёмкостью 24 200 мАч
+
На выставке Dubai Airshow 2025 Россия представила истребитель пятого поколения Су-57Э
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
Россия предлагает на экспорт версию Су-57Э с малозаметными соплами
+
Microsoft ответила на критику пользователей в отношении Windows и пообещала исправить проблемы
2
В сети появился инженерный образец GeForce RTX 3060
2

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
8
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
5
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
22
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
4
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
4
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
+
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 1Gb GDDR3 на 15 процессорах Intel
21
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2

Сейчас обсуждают

LastAtlant
01:16
пусть сначала авито осмотрят на предмет подавляющей монополии
ФАС начала проверку скидок на маркетплейсах
Я - Константин
00:51
Спасибо
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Дмитрий Захаров
00:21
Так обновление с 7, 8 на 10 было бесплатно, с 7, 8, 10 на 11 тоже. Кому вообще нужны эти активаторы
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
Никита Абсалямов
00:12
Т.е. незачем... понятно, я так и поступил.
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
00:11
Не существует в природе Xeon под 775, так что и забыть я о них не мог. И непонятно откуда в 2008-9 годах GTX 960? Тестировалось актуальное по времени железо, это вроде бы очевидно...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
00:10
В следующий раз не давайте повода своими неуместными комментариями...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
Никита Абсалямов
00:09
Пожалуй я не стану осквернять свои ПК данными поделками, а уж тем более их ремастерами. Первый Crysis был отличный - всё что дальше это невнятна дрянь. А с технической стороны что оригиналы, что ремас...
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
corsi
00:08
Другого ответа и не ожидал. Вместо признания ошибок - виляние филеем и ответ в стиле "сам такой".
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
valderm
23:58
аффтар забыл про ксеоны под 775 сокет...которые разделывали Intel Core 2 Quad Q8300 на орехи... тестировать надо было хотя бы на GTX 960 4 Гб, чтобы упора на не видяху не было от слова совсем....
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
KuziakaP
23:56
С комфортом - это без пижамы и зная, что не один овцеёб в коридоре не докопается.
В поездах дальнего следования появятся пижамы для пассажиров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter