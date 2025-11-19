Южная Корея продвинулась в области возобновляемой энергетики, завершив строительство знакового проекта на плотине Имха к востоку от города Андон.

В Южной Корее состоялся запуск революционного энергетического объекта. На водохранилище плотины Имха в провинции Кёнсан-Пукто начала работу крупнейшая в стране плавучая солнечная электростанция, мощностью 47 мегаватт.

Ключевой особенностью нового комплекса является его интеграция с уже существующей инфраструктурой. На плотине Имха уже много лет успешно работает гидроэлектростанция мощностью 50 МВт. Инженеры предложили инновационное решение, объединив два источника возобновляемой энергии в единую систему. Принцип работы гибридной системы прост и гениален:

· Днем массив солнечных панелей активно поглощает солнечный свет, преобразуя его в электричество и подавая его напрямую в сеть.

· Ночью или в пасмурную погоду автоматика переключает энергоснабжение на гидроэнергетические мощности плотины.

Такой подход позволяет обеспечить стабильный и непрерывный уровень генерации, сглаживая главный недостаток солнечной энергетики — ее зависимость от времени суток и погодных условий. Это важный шаг на пути к созданию надежных и самодостаточных "зеленых" энергосистем.

Этот объект отличает не только мощность, но и уникальный дизайн. Вместо стандартного расположения панелей в строгие ряды, система состоит из 16 взаимосвязанных плавучих платформ, которые выложены в формы, имеющие глубокий культурный смысл для каждого корейца.

· Тхэгыкки: центральная часть композиции повторяет узор национального флага Южной Кореи, символизирующий гармонию инь и ян, вселенского равновесия.

· Мугунхва: другие платформы образуют стилизованное изображение гибискуса, или мугунхва — национального цветка страны, олицетворяющего ее несгибаемый дух.

Такой подход превратил промышленный объект в произведение искусства, демонстрируя, что функциональность и эстетика могут идти рука об руку. Станция стала не просто источником энергии, но и предметом национальной гордости.

После выхода на полную мощность новый гибридный комплекс будет производить 61 миллион киловатт-часов чистой энергии ежегодно.

Чтобы оценить масштаб, достаточно представить, что этого объема достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно 22 000 домашних хозяйств в течение всего года. Или покрыть около 27% от общего энергопотребления города Андон, в котором расположена плотина.

Это существенно снижает нагрузку на традиционные энергосети региона, внося весомый вклад в выполнение Южной Кореей своих обязательств по переходу на возобновляемые источники энергии.