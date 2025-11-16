В Минске строится первый в стране Международный финансовый центр (МФЦ), который станет новым символом города. Главная 42-этажная башня комплекса установит рекорды как самое высокое и многоэтажное здание Беларуси.

Уже на этапе строительства МФЦ заявляет о себе как о доминанте не только столичного, но и всего национального ландшафта. Центральная башня комплекса, которая достигнет 42 этажей, готовится побить сразу два рекорда: она станет самой высокой и самой многоэтажной в истории суверенной Беларуси.

Однако уникальность проекта не ограничивается одной башней. Архитектурный ансамбль МФЦ будет состоять из пяти высотных зданий, объединенных передовым технологическим решением — синхронизированным медиафасадом. Эта гигантская интерактивная «кожа» превратит комплекс в мощный инструмент визуальной коммуникации. Но главной зрелищной «фишкой», по данным телеканала ОНТ, станут вечерние лазерные шоу. Для их реализации установят 16 мощных прожекторов, лучи которых будут видны минчанам и гостям города на расстоянии до 12 километров. Благодаря чему, МФЦ станет не только деловым, но и новым культурно-развлекательным центром притяжения. Проектировщики уделили максимум внимания функциональному наполнению комплекса. Центральная 42-этажная башня будет полностью отдана под офисные пространства. Ее гибкая планировка позволяет разместить на одном этаже до трех независимых компаний. Остальные здания в составе комплекса отведены под бизнес-апартаменты. Такой подход создает интегрированную экосистему, где инвесторы, топ-менеджеры и сотрудники могут жить, работать и взаимодействовать в шаговой доступности, по принципу «город в городе».

Главная задача МФЦ выходит далеко за рамки архитектурных рекордов. Он задуман как мощный инструмент для привлечения в страну иностранного капитала. Концентрация финансовых, юридических и консалтинговых услуг в одном месте должна стать катализатором экономического роста. Что касается сроков, то датой сдачи проекта в эксплуатацию значится конец 2027 года. Но застройщик, демонстрируя высокие темпы работ, намерен опередить график и завершить все строительство уже к концу 2026 года. Напомним, что старт проекту был дан в 2021 году.