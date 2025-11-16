Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
В Минске строится первый в стране Международный финансовый центр (МФЦ), который станет новым символом города. Главная 42-этажная башня комплекса установит рекорды как самое высокое и многоэтажное здание Беларуси.

Уже на этапе строительства МФЦ заявляет о себе как о доминанте не только столичного, но и всего национального ландшафта. Центральная башня комплекса, которая достигнет 42 этажей, готовится побить сразу два рекорда: она станет самой высокой и самой многоэтажной в истории суверенной Беларуси.

Однако уникальность проекта не ограничивается одной башней. Архитектурный ансамбль МФЦ будет состоять из пяти высотных зданий, объединенных передовым технологическим решением — синхронизированным медиафасадом. Эта гигантская интерактивная «кожа» превратит комплекс в мощный инструмент визуальной коммуникации. Но главной зрелищной «фишкой», по данным телеканала ОНТ, станут вечерние лазерные шоу. Для их реализации установят 16 мощных прожекторов, лучи которых будут видны минчанам и гостям города на расстоянии до 12 километров. Благодаря чему, МФЦ станет не только деловым, но и новым культурно-развлекательным центром притяжения. Проектировщики уделили максимум внимания функциональному наполнению комплекса. Центральная 42-этажная башня будет полностью отдана под офисные пространства. Ее гибкая планировка позволяет разместить на одном этаже до трех независимых компаний. Остальные здания в составе комплекса отведены под бизнес-апартаменты. Такой подход создает интегрированную экосистему, где инвесторы, топ-менеджеры и сотрудники могут жить, работать и взаимодействовать в шаговой доступности, по принципу «город в городе».

Главная задача МФЦ выходит далеко за рамки архитектурных рекордов. Он задуман как мощный инструмент для привлечения в страну иностранного капитала. Концентрация финансовых, юридических и консалтинговых услуг в одном месте должна стать катализатором экономического роста. Что касается сроков, то датой сдачи проекта в эксплуатацию значится конец 2027 года. Но застройщик, демонстрируя высокие темпы работ, намерен опередить график и завершить все строительство уже к концу 2026 года. Напомним, что старт проекту был дан в 2021 году.

#новости #беларусь #строительство #архитектура #стартап #строительство небоскребов #минск #мфц #аэродромная #минск-мир
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
1
Учёные составили карту древнеримских дорог протяжённостью более 100 000 километров
+
Исследователи создали необычного робота по облику устройства из культового фильма «Интерстеллар»
+
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
15
Издатель PUBG предлагает сотрудникам уволиться ради превращения в «ИИ-компанию»
+
Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
2
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
1
Половина закрытий торговых точек в ТЦ России пришлась на магазины одежды и обуви
2
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
В Беларуси начались предварительные заказы на электрические кроссоверы Dongfeng Vigo
+
Китай усложнил параллельный импорт новых авто в Россию — они должны иметь регистрацию от 180 дней
+
Моддер успешно припаял второй разъём питания 12V-2x6 к GeForce RTX 5090 GAMING OC от GIGABYTE
+
Два китайских автомобиля GAC и Hongqi попали в Книгу рекордов Гиннесса
+
В Серпухове запустили серийное производство лифтов на ременном приводе
1
Россия строит компактный термоядерный реактор ТРТ со сверхпроводниками
+
NVIDIA Shield TV отмечает десятилетие с выпуском обновления прошивки 9.2.2
+
Бриллиантовая брошь Наполеона продана за $4,4 млн на аукционе в Женеве
1
Исследователь из Шотландии разыскала фрагменты Камня Судьбы, расколотого при похищении в 1950 году
2

Популярные статьи

Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
36
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
14
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
18
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
+

Сейчас обсуждают

Всеволод Шевченко
10:19
Всего 13 минусов? А 14-му не заплатили еще?
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Terdal(ak Bernigan) и Чимбала
10:12
Он может у Бернигана куклу взять к примеру
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Ключи к очку Terdal(ak Берниган)
10:08
У тебя пенсии по уо на бичпакеты не хватает.сидишь с кончем кончей 3050 и таким же 12100.о чем ты речь ведешь вообще.И напомню -ток недавно ты орал что 8 гигнов зеленых рулят и педалят,в воздухе перео...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
unhurtable
09:56
ЭТО должно садиться на скоростях которое развивает грузовик(так-то собственно навигацию можно куда угодно ставить и там проверять), серьезно?
Космический шаттл Dream Chaser завершил ключевые испытания перед первым полётом
unhurtable
09:53
Да, очень-очень много, вот тебе в детстве совком досталось в песочнице, перестал бояться, лопату всерьез не воспринял, теперь после удара лопаты и несешь всякую дичь
Mainichi: В Японии могут отказаться от запрета на размещение ядерного оружия
Ключи к очку Terdal(ak Берниган)
09:43
Это клоун с 3050.с новым ником
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Ключи к очку Terdal(ak Берниган)
09:43
Снова махонький моск Вульвыча фризит.Ты зачем ник сменил,болезный?Теперь везде придеться ak Берниган добавлять.Все привыкли тебя парафинить уже под старым ником.Хотя и этот ник скоро станет нарицатель...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Ключи к очку Terdal(ak Берниган)
09:42
Шизофреник Берниган поменял ник на Terdal и строчит жалобы гей-админам)))
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
swr5
09:31
Согласен! Не верю. Пусть докажут.
Разгадана тайна природы загадочных радиореликтов в скоплениях галактик
Roditch
09:19
Если разговор именно о США, то политики у корпораций.
Министр армии США заявил о завышении цен со стороны ВПК на военное оборудование для Пентагона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter