На международном форуме «Большая Сибирь и Арктика» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сделал важное заявление, которое может существенно повлиять на сырьевую безопасность и технологический суверенитет России. Регион предложил для включения в формирующийся Ангаро-Енисейский кластер глубокой переработки критических металлов 11 месторождений редкоземельных, редких и цветных металлов. Этот шаг ознаменовал начало активных переговоров о вхождении Приангарья в состав одного из самых амбициозных промышленных проектов современной России.

Ангаро-Енисейский кластер, идея которого была озвучена под руководством секретаря Совбеза Сергея Шойгу, изначально объединил три субъекта Федерации: Красноярский край, Республику Хакасия и Республику Тыва. Его цель — создание в Сибири замкнутого производственного цикла, от добычи руды до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью — тех самых критических металлов, которые жизненно необходимы для высокотехнологичных отраслей. Как подчеркнул губернатор Игорь Кобзев, ключевая встреча, на которой Иркутская область представила свой сырьевой потенциал, прошла в Красноярске.

«Мы провели встречу под руководством секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в Красноярске. Предложили 11 месторождений редкоземельных, редких и цветных металлов. Сейчас обсуждаем, возможно ли войти в этот кластер», — заявил глава региона.

Это заявление четко обозначает намерение Иркутской области стать четвертым полноправным участником масштабной инициативы, что кардинально усилит сырьевую базу всего кластера.

Создание кластера — это не просто региональный экономический проект. Это прямая реакция на требования времени и стратегическая необходимость.

«Мы готовы создать условия для получения продуктов глубокой переработки, которые сегодня Россия вынуждена закупать за рубежом», — отметил Кобзев.

Редкоземельные и редкие металлы (ниобий, тантал, скандий, иттрий и др.) являются «витаминами промышленности». Без них невозможно производство современной электроники, лазеров, средств связи, мощных постоянных магнитов для ветрогенераторов и электромобилей, оборонной техники и аэрокосмической продукции. До сих пор Россия, обладая значительными запасами, была вынуждена импортировать готовую продукцию на их основе, что создавало уязвимость в критически важных цепочках поставок.

Ангаро-Енисейский кластер призван разорвать эту зависимость, создав внутри страны полный цикл — от добычи руды до выпуска готовых сплавов, магнитов и компонентов.

Проект предполагает комплексный подход, объединяющий три ключевых элемента:

1. Сырьевая база. Здесь и заключается основная ценность заявки Иркутской области. 11 месторождений, которые предлагает регион, должны стать надежным источником сырья для будущих перерабатывающих мощностей. Это позволит обеспечить устойчивость и долгосрочность всего проекта.

2. Научно-технологическая база. В кластере будет задействован потенциал сибирских научных институтов и университетов, которые займутся разработкой и внедрением эффективных технологий обогащения и глубокой переработки сложных руд.

3. Производственные мощности. Как планируется, основные мощности по глубокой переработке будут сосредоточены в Красноярском крае и Хакасии. Это создаст новые рабочие места и даст импульс для развития смежных отраслей промышленности в регионах.

Ожидается, что первые объекты кластера будут запущены уже в 2027 году. Вхождение в его состав Иркутской области, обладающей колоссальным минерально-сырьевым потенциалом, не только ускорит реализацию проекта, но и повысит его экономическую эффективность. Объединение ресурсов четырех сибирских регионов создаст мощный синергетический эффект.