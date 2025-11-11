Разработка объединяет преимущества турбовентиляторного и турбореактивного двигателей

Китайские авиационные инженеры сообщили о создании прототипа реактивного двигателя следующего поколения, который способен кардинально изменить возможности боевой и, в перспективе, гражданской авиации. Разработка, если заявления соответствуют действительности, ставит под сомнение технологическое лидерство США в одной из самых сложных и критически важных областей — производстве авиационных двигателей.

Сердце любого современного самолета — это его двигатель, и на протяжении всей истории авиации существовал незыблемый компромисс. Турбовентиляторные двигатели эффективны на дозвуковых скоростях (взлет, крейсерский полет), обеспечивая хорошую тягу при низком расходе топлива. Турбореактивные двигатели, напротив, раскрывают свой потенциал на сверхзвуке, но не экономичны на малых скоростях. Новый двигатель, разработанный исследователями из Института инженерной термофизики, призван разорвать этот порочный круг. Как сообщается, это адаптивный двигатель переменного цикла (AETC). Он способен динамически изменять свою внутреннюю конфигурацию в полете, регулируя воздушные потоки, степень сжатия и циклы сгорания.

На взлете и при дозвуковом полете он работает как экономичный турбовентиляторный двигатель с высокой степенью байпаса. Когда же требуется максимальная мощность для сверхзвукового полета или маневра, он «трансформируется», перенаправляя большую часть воздуха в горячий контур (сердечник), превращаясь в мощный турбореактивный двигатель.

В то время как американские аналоги, такие как GE XA 100 и Pratt & Whitney XA 101, используют двухконтурную схему, китайская разработка, как утверждается, вводит третий поток воздуха. Эта инновация решает ключевую проблему современных малозаметных самолетов — тепловыделение. Холодный воздух из третьего контура может использоваться для охлаждения элементов планера, выхлопной системы и бортовой электроники, радикально снижая инфракрасную сигнатуру.

Еще одной революционной особенностью называется байпасная камера сгорания. Она позволяет сжигать топливо в обходном потоке воздуха, что дает колоссальную прибавку к тяге на сверхзвуковых скоростях. Эта технология является шагом к созданию комбинированных силовых установок, которые смогут работать вплоть до гиперзвуковых режимов (свыше 5 Махов), эффективно заполняя нишу между традиционным ТРД и прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Несмотря на сенсационность заявлений, эксперты призывают к осторожной интерпретации. Информация поступила с внутренней академической конференции, а не из международного рецензируемого журнала. Китайский аэрокосмический сектор известен тем, что использует этапы «наземных испытаний» и «стендовых демонстраций» в качестве мощного политического и стратегического сигнала.

Заявления о работе на скорости 4 Маха могут относиться к расчетам или испытаниям критических компонентов в аэродинамической трубе, а не к полномасштабному полету прототипа. Довести такой сложный двигатель до серийного производства — это титаническая задача, на решение которой могут уйти годы, если не десятилетия.