Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В США создается Фонд национального благосостояния по примеру России
Администрация Джо Байдена работает над созданием Фонда национального благосостояния (ФНБ) США, который будет инвестировать в реальный сектор экономики, особенно в критически важные и инновационные технологии. Параллельно, рассматриваются примеры, такие как Россия, где также внедрялись концепции суверенных фондов для накопления избыточных нефтегазовых доходов с целью инвестирования в развитие.

Администрация Джо Байдена активно занимается созданием Фонда национального благосостояния (ФНБ) США. Главной задачей нового финансового учреждения станут прямые государственные инвестиции в реальный сектор экономики, с особым акцентом на критически важные и инновационные технологии. Ожидается, что работа над фондом завершится до конца текущего президентского срока Байдена, а сам фонд будет запущен новой администрацией, возглавляемой Камалой Харрис — на успешный исход выборов надеются так называемые "акционеры" (параллельно стоит отметить, что с Трампом никаких соглашений не достигнуто).

Шаг, который предпринимает Вашингтон, выглядит вполне логично. Для создания мощного англосаксонского макрорегиона на территории США необходимо восстановление значимого реального сектора экономики, который был утерян. Это осознают как "акционеры", так и Трамп. В этом вопросе их позиции пересекаются, и различий между ними практически нет. Интересно, что ранее глобалисты через свои структуры, такие как Международный валютный фонд (МВФ), навязывали многим странам необходимость создания резервов для "черных дней". В некоторых случаях такие резервы формировались за счет бюджетных средств.

Пример России в этом контексте весьма показателен. В нулевых годах Алексеем Кудриным была внедрена концепция суверенных фондов, куда направлялись "избыточные" нефтегазовые доходы бюджета. Эти средства конвертировались в доллары и, таким образом, выводились за границу. Государственные деятели постоянно подчеркивали абсурдность этой практики, утверждая, что деньги должны быть направлены на развитие российской экономики.

В самой модели суверенных фондов нет ничего плохого. Наоборот, она может стать эффективным инструментом для развития. Средства, поступающие в фонд, должны использоваться для прямых инвестиций в реальный сектор, особенно для финансирования крупнейших проектов, которые невозможно реализовать другими способами. Именно такую стратегию планирует осуществлять демократическая администрация США.

Тем не менее, ещё в 2020 году такую же модель внедрили Михаил Мишустин и Андрей Белоусов, отказавшись от бездумного накопления нефтегазовых сверхдоходов бюджета.

За последние четыре года из ФНБ на инвестиции было направлено около 6,5 трлн рублей (с учетом контрольной доли в Сбербанке). Эти средства активно работают на экономику и направляются на реализацию крупнейших проектов развития.

Тем не менее, принцип формирования фонда устарел. Одна лишь зависимость от нефтегазовых сверхдоходов (пусть они составляют более 1 трлн рублей в год) недостаточна. Необходимы новые механизмы, которые позволят увеличить поступления в фонд "живыми" деньгами для реализации большего числа перспективных проектов. Для этого можно в кратчайшие сроки внедрить три ключевых изменения:

1. Прекращение перечисления доходов ФНБ в федеральный бюджет. Фонд зарабатывает около 500 млрд рублей в год через вложения в ценные бумаги. Основная часть этих средств формируется за счет дивидендов Сбербанка, но растет и доля купонных выплат и дивидендов от других акций. С учетом ежемесячных покупок новых ценных бумаг, доходы будут только возрастать.

2. Перевод ликвидной части ФНБ из юаней и золота в облигации федерального займа (ОФЗ). Цель пребывания иностранной валюты в фонде до сих пор неясна. Золото — хороший актив, но его формирование должно быть задачей Центрального банка, а не правительства. В текущих условиях безрисковые ставки по ОФЗ достаточно высоки, что позволяет зафиксировать приличную доходность на уровне 15-16% в среднесрочной перспективе. Это добавит примерно 700-750 млрд рублей ежегодно в ФНБ.

3. Перевод акций ряда государственных компаний из Росимущества в ФНБ. Дивиденды, выплачиваемые госкомпаниями (помимо Сбербанка), также направляются в федеральный бюджет. Однако источником этих выплат является нестабильный объем, недостаточный для государственной казны. Это может добавить еще порядка 350-400 млрд рублей в год.

Таким образом, дополнительный прирост поступлений в ФНБ, помимо нефтегазовых сверхдоходов, может достичь 1,65 трлн рублей в год. Это значительно больше, чем средства, которые фонд планирует вложить в экономику в текущем году. Хотя это потребует частичного отвлечения средств от федерального бюджета, сумма будет незначительной. Более того, инвестиции в новые капиталоемкие проекты создадут хорошую налоговую базу, что в конечном итоге только укрепит финансовое положение федерального бюджета.

#новости #политика #финансы #экономика #байден #бюджет #мишустин #макрорегионы #белоусов #фнб
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
+
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
1
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
+
Qualcomm, Samsung и Google объединяются для создания инновационных умных очков
+
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
В Южной Корее повторно арестован бывший сотрудник Samsung, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая
1
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
1
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
Трейлер фильма Minecraft получил более миллиона дизлайков
2
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1
Информатор раскрыл европейские цены материнских плат ASUS с чипсетом AMD X870
3
В сети появились новые утечки касательно будущей линейки смартфонов Galaxy S25
+
Над США замечен тренировочный полет иностранного истребителя с ядерной бомбой под фюзеляжем
2
ASUS представила новые модели ноутбуков Zenbook, Vivobook и ExpertBook
+
США и Европа помогают Украине разработать замену системы ПВО С-300
+
Новые тесты показывают, что Intel Core Ultra 7 265K быстрее чем 9950X и 7950X
2
Игру, вдохновлённую миссией с вертолетиком из GTA Vice City, удалили из PS Store
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
48
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
17
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
32
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
32
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
27
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
5
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
7
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
+

Сейчас обсуждают

VRoman
01:53
Как хотелось бы думать, что это сделано из-за начала производства 5000й серии.
NVIDIA перестала принимать заказы на GeForce RTX 4070 Super от партнеров
Chimbal_2
01:52
Ну так дос не был линуксом потому что, вот и нет никаких проблем
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
Gamandril
01:51
Кстати, сказочный... а ты не в курсе какого лешего тут местные считают что они могут срать и все вокруг должны мягко с ними обходиться при этом? Они правда такие тупые что считают меня недостаточно му...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Chimbal_2
01:51
Ты погоди, ща пройдет время и он начнет ныть нам уже о том, Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей, рассказывая об удобстве форматов ext4 и btrfs
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
Chimbal_2
01:48
Вот и я о том же. Поход придется контроль забирать и выкидывать его бутылки на верёвочках
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
Chimbal_2
01:47
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей, показывая чунга чангу в новостной ленте
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
kitava
01:22
Звучит как бред. Откуда США возьмут сверхдоходы. У них бюджет ужасно дефицитный. Это его надо урезать раза в 4. Потому что двойное урезание приведёт к падению дохода. Урезание в 4 раза означает что ам...
Apple планирует снизить зависимость от Qualcomm в производстве 5G-модемов для своих устройств
Zeb_Joker
01:15
И заряжать их, как и предыдущие, каждый день. Спасибо и бесплатно не надо это очередное позорище. Многие знакомые отказались от них именно из-за необходимости постоянной зарядки. Есть анализ качества ...
Apple Watch Series 10: увеличенный дисплей и новые функции в знакомом дизайне
Лев корл
00:56
Петрова и Баширова накажет заочно и сдуется, как всегда))) По любому выйдут на "российский след" Усраину нельзя наказывать они неприкосновенны
Шольц пообещал наказать всех ответственных за подрыв «Северных потоков»
Виктор Орловский
00:53
И какой же это "минус в сроке", есть статистическая выборка которая даст понять, что вот 85градусов это сразу -10 лет от скольких то лет отведённого срока работоспособности, а вот 70гр даёт увеличение...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем