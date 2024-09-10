Администрация Джо Байдена работает над созданием Фонда национального благосостояния (ФНБ) США, который будет инвестировать в реальный сектор экономики, особенно в критически важные и инновационные технологии. Параллельно, рассматриваются примеры, такие как Россия, где также внедрялись концепции суверенных фондов для накопления избыточных нефтегазовых доходов с целью инвестирования в развитие.

Администрация Джо Байдена активно занимается созданием Фонда национального благосостояния (ФНБ) США. Главной задачей нового финансового учреждения станут прямые государственные инвестиции в реальный сектор экономики, с особым акцентом на критически важные и инновационные технологии. Ожидается, что работа над фондом завершится до конца текущего президентского срока Байдена, а сам фонд будет запущен новой администрацией, возглавляемой Камалой Харрис — на успешный исход выборов надеются так называемые "акционеры" (параллельно стоит отметить, что с Трампом никаких соглашений не достигнуто).

Шаг, который предпринимает Вашингтон, выглядит вполне логично. Для создания мощного англосаксонского макрорегиона на территории США необходимо восстановление значимого реального сектора экономики, который был утерян. Это осознают как "акционеры", так и Трамп. В этом вопросе их позиции пересекаются, и различий между ними практически нет. Интересно, что ранее глобалисты через свои структуры, такие как Международный валютный фонд (МВФ), навязывали многим странам необходимость создания резервов для "черных дней". В некоторых случаях такие резервы формировались за счет бюджетных средств.

Пример России в этом контексте весьма показателен. В нулевых годах Алексеем Кудриным была внедрена концепция суверенных фондов, куда направлялись "избыточные" нефтегазовые доходы бюджета. Эти средства конвертировались в доллары и, таким образом, выводились за границу. Государственные деятели постоянно подчеркивали абсурдность этой практики, утверждая, что деньги должны быть направлены на развитие российской экономики.

В самой модели суверенных фондов нет ничего плохого. Наоборот, она может стать эффективным инструментом для развития. Средства, поступающие в фонд, должны использоваться для прямых инвестиций в реальный сектор, особенно для финансирования крупнейших проектов, которые невозможно реализовать другими способами. Именно такую стратегию планирует осуществлять демократическая администрация США.

Тем не менее, ещё в 2020 году такую же модель внедрили Михаил Мишустин и Андрей Белоусов, отказавшись от бездумного накопления нефтегазовых сверхдоходов бюджета.

За последние четыре года из ФНБ на инвестиции было направлено около 6,5 трлн рублей (с учетом контрольной доли в Сбербанке). Эти средства активно работают на экономику и направляются на реализацию крупнейших проектов развития.

Тем не менее, принцип формирования фонда устарел. Одна лишь зависимость от нефтегазовых сверхдоходов (пусть они составляют более 1 трлн рублей в год) недостаточна. Необходимы новые механизмы, которые позволят увеличить поступления в фонд "живыми" деньгами для реализации большего числа перспективных проектов. Для этого можно в кратчайшие сроки внедрить три ключевых изменения:

1. Прекращение перечисления доходов ФНБ в федеральный бюджет. Фонд зарабатывает около 500 млрд рублей в год через вложения в ценные бумаги. Основная часть этих средств формируется за счет дивидендов Сбербанка, но растет и доля купонных выплат и дивидендов от других акций. С учетом ежемесячных покупок новых ценных бумаг, доходы будут только возрастать.

2. Перевод ликвидной части ФНБ из юаней и золота в облигации федерального займа (ОФЗ). Цель пребывания иностранной валюты в фонде до сих пор неясна. Золото — хороший актив, но его формирование должно быть задачей Центрального банка, а не правительства. В текущих условиях безрисковые ставки по ОФЗ достаточно высоки, что позволяет зафиксировать приличную доходность на уровне 15-16% в среднесрочной перспективе. Это добавит примерно 700-750 млрд рублей ежегодно в ФНБ.

3. Перевод акций ряда государственных компаний из Росимущества в ФНБ. Дивиденды, выплачиваемые госкомпаниями (помимо Сбербанка), также направляются в федеральный бюджет. Однако источником этих выплат является нестабильный объем, недостаточный для государственной казны. Это может добавить еще порядка 350-400 млрд рублей в год.

Таким образом, дополнительный прирост поступлений в ФНБ, помимо нефтегазовых сверхдоходов, может достичь 1,65 трлн рублей в год. Это значительно больше, чем средства, которые фонд планирует вложить в экономику в текущем году. Хотя это потребует частичного отвлечения средств от федерального бюджета, сумма будет незначительной. Более того, инвестиции в новые капиталоемкие проекты создадут хорошую налоговую базу, что в конечном итоге только укрепит финансовое положение федерального бюджета.