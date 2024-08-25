Вредоносное ПО называется Cthulhu Stealer и способно красть всевозможные данные, включая системную информацию, пароли связки ключей iCloud, другие учётные данные для входа, файлы cookie веб-браузера и информацию об аккаунтах Telegram.

Источник: DALL-E

На горизонте киберугроз возникла новая вредоносная программа — Cthulhu Stealer, нацелившаяся на пользователей операционной системы Apple macOS. Этот злонамеренный софт способен похищать системную информацию, пароли, данные криптовалютных кошельков и множество других конфиденциальных сведений.

Созданный для кражи личных данных, Cthulhu Stealer изощренно заманивает жертв, прося ввести системный пароль и информацию для входа в популярный криптокошелек MetaMask. В его арсенале — доступ к учетным данным, паролям iCloud, файлам cookie веб-браузеров и аккаунтам Telegram. Изучение этой угрозы экспертами Cado Security выявило, что Cthulhu Stealer во многом повторяет функции Atomic Stealer, что наводит на мысль о возможном заимствовании кода.

Злоумышленники маскируют свое ПО под программы и игры, такие как CleanMyMac и Grand Theft Auto IV. После успешного сбора данных Cthulhu Stealer упаковывает их в архив .ZIP и пересылает на сервер управления. Успокаивает лишь тот факт, что данное вредоносное ПО не отличается высоким уровнем сложности и поддается обнаружению большинством современных антивирусных решений.