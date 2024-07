В качестве отсрочки выпуска One UI 7 называется необходимость большего количества времени для отладки ПО.

Релиз публичной бета-версии интерфейса One UI 7 был намечен на 29 июля, однако, по последним данным от ресурса Sammobile, выпуск прошивки перенесен на третью неделю августа, с 12 по 18 число.

Основной причиной отсрочки запуска One UI 7 стала необходимость дополнительного времени для доработки программного обеспечения. Samsung одновременно работает над двумя версиями интерфейса: бета-версией One UI 7 и обновленной версией One UI 6.1.1. Последняя, в стабильной версии, доступна пока только для новейших моделей Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Пользователи других складных смартфонов Samsung также ожидают обновление.

Из-за распределения ресурсов между доработкой двух версий интерфейса, Samsung требуется больше времени для финализации One UI 7. На текущий момент основное внимание уделяется обеспечению стабильности и функциональности обеих версий ПО. Как и ожидалось, в первую очередь доступ к One UI 7 получат флагманские устройства компании.

Согласно последним инсайдерским данным, обновление будет доступно в промежутке с 12 по 18 августа. Пользователи могут ожидать значительные улучшения в производительности, интерфейсе и функциональных возможностях по сравнению с предыдущими версиями. Samsung стремится обеспечить плавную и надежную работу новой прошивки на всех поддерживаемых устройствах.

Одной из главных особенностей One UI 7 станет улучшенная интеграция с AI, что позволит устройствам Samsung еще эффективнее справляться с задачами и предугадывать потребности пользователя. Также планируется улучшение системы безопасности и конфиденциальности, что будет важным шагом в эпоху возрастающих угроз в киберпространстве.

Кроме того, One UI 7 обещает новые возможности для кастомизации интерфейса, улучшенный режим многозадачности и поддержку дополнительных функций для складных устройств. Все эти новшества направлены на повышение удобства и эффективности использования смартфонов Samsung.

Пользователям, которые хотят первыми опробовать новшества, рекомендуется заранее создать резервную копию всех данных на устройстве. Также стоит проверить доступность всех обновлений и убедиться, что устройство имеет достаточно свободного места для установки новой версии прошивки. Samsung будет информировать пользователей о доступности бета-версии через официальные каналы и форумы поддержки.

Таким образом, релиз One UI 7 ожидается в середине августа, и пользователи могут рассчитывать на значительные улучшения и новшества в интерфейсе своих устройств. Samsung продолжает работу над оптимизацией и обеспечением качества нового ПО, чтобы удовлетворить требования и ожидания своих пользователей.