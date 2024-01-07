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За 10 лет учёные создали первый в мире функциональный полупроводник из графена
Ученые из Технологического института Джорджии разработали первый в мире функциональный полупроводник из эпитаксиального графена. Новая технология создания графеновых полупроводников открывает перспективы для электронной индустрии и будет улучшаться для новых технологических решений.

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Мир технологий движется к шагам, близким к техпроцессам в размерах 1 нм. Обсуждения о замене кремния становятся всё активнее, и кажется, что учёные наконец создали вариант, способный стать его заменой — графен. Хотя графен известен уже давно, учёные из Технологического института Джорджии утверждают, что им удалось создать первый в мире функциональный полупроводник из этого материала.

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Несмотря на уникальные характеристики, использование графена на практике представляло определённые трудности. Однако учёные, потратившие 10 лет на исследования, разработали эпитаксиальный графен. Этот материал не только пригоден для производства полупроводников, но и интегрируется с существующими методами обработки материалов, что значительно расширяет потенциал его коммерциализации.

Долгое время проблемой в графеновой электронике было отсутствие правильной запрещенной зоны, необходимой для включения и выключения. Многие учёные предпринимали попытки решить эту проблему различными методами. Новая технология от команды доктора Лея Ма позволяет не только достичь нужной ширины запрещенной зоны, но и является решающим шагом для реализации электроники на основе графена.

Уолтер де Хир, профессор физики в Технологическом институте Джорджии, отмечает, что созданный полупроводник из графена обладает чрезвычайной прочностью и в 10 раз большей подвижностью по сравнению с кремнием. Кроме того, он обладает уникальными свойствами, недоступными для кремния.

Этот прорыв был достигнут, когда команда учёных разработала метод выращивания графена на пластинах карбида кремния с использованием специальных печей. Эпитаксиальный графен представляет собой один слой материала, растущий на кристаллической грани карбида кремния. Учёные обнаружили, что при оптимальном изготовлении этот графен химически связывается с карбидом кремния, начиная проявлять полупроводниковые свойства. В течение последнего десятилетия они продолжали улучшать материал в Технологическом институте Джорджии и сотрудничали с коллегами из Тяньцзиньского международного центра наночастиц и наносистем при Тяньцзиньском университете в Китае.

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Этот новый этап в развитии графена открывает перед индустрией электроники обширные перспективы, и учёные продолжат улучшать его свойства для новых технологических решений.

#технологии #ученые #графен #полупроводник
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